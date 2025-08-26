Diputados piden informes a Peña y a Riera sobre documento de intervención de Asunción

Los diputados Raúl Benítez (Independiente), Johanna Ortega (PPS), Guillermo Rodríguez y Leidy Galeano de Yo Creo presentaron dos pedidos de informes para acceder al documento que Carlos Pereira remitió al Ministerio del Interior: el informe final de la intervención que llevó adelante en la Municipalidad de Asunción a la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).
Debido a que el documento no fue remitido a la Cámara de Diputados, a pesar que ya está en poder del ministro Enrique Riera desde el pasado 22 de agosto, los diputados opositores exigieron respuestas.
“Es una vergüenza que estemos pidiendo informes de un documento que debía ser remitido de manera inmediata al Legislativo. Pedimos esto porque el mecanismo constitucional falló y con eso se está sellando el pacto de impunidad a favor de Nenecho”, dijo Raúl Benítez.
Desde el sector cartista, se insistió en que el proceso de intervención ya terminó con la renuncia del intendente Rodríguez y que no tiene razón de ser que el documento sea remitido al Legislativo, con lo cual pretendían justificar el ocultamiento del informe final.
El diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC), presidente de la Comisión de Intervención de Asunción, en tono soberbio, indicó que los opositores solo quieren acceder al documento para seguir “el show, para publicar en su tiktok”.
“Con la renuncia voluntaria de Nenecho perdió el objeto de intervención que debía terminar en el plenario. No se pudo dar continuidad porque se cortó con la renuncia, pero se entiende que quieren más para un show para publicar en sus tiktok. Entonces que acedan al documento”, dijo el cartista en tono soberbio.
De esta manera, la Cámara de Diputados aprobó los dos pedidos de informes a la Presidencia de la República a cargo de Santiago Peña y al Ministerio del Interior a cargo de Enrique Riera, que una vez recibidos tendrán 15 días para responder a los requerimientos.