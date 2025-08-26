Diputados piden informes a Peña y a Riera sobre documento de intervención de Asunción

La Cámara de Diputados pide informes al Presidente Santiago Peña y al ministro del Interior Enrique Riera por la no remisión del informe final sobre la intervención de la Municipalidad de Asunción. La solicitud fue impulsada por los diputados opositores y los cartistas, a regañadientes, aprobaron.