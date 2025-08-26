Prieto “bandido” y Nenecho “patriota”, según diputado cartista

El diputado cartista Yamil Esgaib, la semana pasada, cuando se estaba analizando el informe sobre la intervención de la gestión de Miguel Prieto (YoCreo) de Ciudad del Este dijo que estaba a favor de la transparencia y en contra la impunidad.

Sin embargo, hoy durante la sesión de la Cámara Baja, cuando se pedía conocer le contenido de su informe del cartista Oscar “Nenecho” Rodríguez cambió completamente su discurso de transparencia y dijo que la intervención ya terminó y que el caso está en manos de la Justicia, justificando de esta manera el ocultamiento del documento de la gestión de su correligionario.

“A partir de la renuncia de la persona intervenida ya cae la posibilidad de que la Cámara de Diputados resuelva, queda en manos de la justicia, la Junta Municipal ni siquiera requiere aceptar la renuncia. Todo se sabe, el interventor hizo varias conferencias de prensa. Envió a la fiscalía el documento, así como envió el de Prieto, gran bandido ese”, dijo el diputado cartista.

Tras fustigar la gestión del opositor sacado de la Municipalidad de Ciudad del Este, elogió a Oscar “Nenecho” Rodríguez por, supuestamente, no someter a los ciudadanos asuncenos a una costosa elección, lo que tildó como un “acto de patriotismo”.

“Que algún chancho de otro chiquero sea un poco más decente y renuncie para evitar el gasto innecesario es patriótico. La incapacidad de patriotismo que hay de parte de la oposición, que ocasionará una derogación de mucho dinero para una elección innecesaria", dijo el diputado cartista. No aclaró que fue el cartismo quién impulsó la destitución del opositor y obligó a ir a una elección en Ciudad del Este.

En otro momento, dio por terminado el tema de la intervención municipal en Asunción y que ya no es necesario que los documentos lleguen al Legislativo. Agregó que la oposición está haciendo mal las cosas al cuestionar a Nenecho y no a Miguel Prieto.

“Ustedes están haciendo mal, nosotros estamos haciendo bien.El tema de la intervención terminó, no hace falta que venga acá el informe para hacer un show, ya está en mano de la justicia”, según Yamil Esgaib.