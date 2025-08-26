Informe de intervención de Asunción permanece hace más de 24 horas en el Ejecutivo

El Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Santiago Peña (ANR-HC), recibió ayer por la mañana el informe final del interventor de Asunción, Carlos Pereira, sobre la gestión del renunciante Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), según informó el ministro del Interior, Enrique Riera.
Riera precisó que el Ministerio del Interior remitió el documento ayer, alrededor de las 08:20, luego de recibirlo del propio interventor el viernes pasado y revisarlo durante todo el fin de semana.
“A nosotros nos tomó tres días revisar, no sé cuánto les tomará a ellos, presumo que harán lo propio, es un tema muy delicado, hay mucha gente pendiente. En mi opinión, tendría que ir lo más rápido posible”, afirmó.
Recomendó hacer público el informe
El Ejecutivo deberá enviar el informe final a la Cámara de Diputados para su eventual estudio.
El ministro comentó que recomendó a algunos diputados exigir que el informe completo sea publicado en la plataforma web de la Cámara Baja para que tome estado público.
Algunos sectores de la oposición cuestionan la lentitud con la que se está remitiendo el documento a la Cámara de Diputados, en contraste con la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que derivó en la destitución de Miguel Prieto (YoCreo).