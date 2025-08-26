Política

Informe de intervención de Asunción permanece hace más de 24 horas en el Ejecutivo

El informe final del interventor de Asunción, Carlos Pereira, se encuentra desde hace más de 24 horas en el Poder Ejecutivo, que lo recibió ayer, según confirmó el ministro del Interior, Enrique Riera. Algunos sectores cuestionan la lentitud con la que se trata la remisión del documento a la Cámara de Diputados.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 11:39
Santiago Peña, presidente de la República y Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC), intendente de Asunción.
Santiago Peña, presidente de la República, y Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC), renunciante intendente de Asunción.Gentileza

El Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Santiago Peña (ANR-HC), recibió ayer por la mañana el informe final del interventor de Asunción, Carlos Pereira, sobre la gestión del renunciante Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), según informó el ministro del Interior, Enrique Riera.

Riera precisó que el Ministerio del Interior remitió el documento ayer, alrededor de las 08:20, luego de recibirlo del propio interventor el viernes pasado y revisarlo durante todo el fin de semana.

“A nosotros nos tomó tres días revisar, no sé cuánto les tomará a ellos, presumo que harán lo propio, es un tema muy delicado, hay mucha gente pendiente. En mi opinión, tendría que ir lo más rápido posible”, afirmó.

Lea más: Interventor de Asunción recibe amenazas

Recomendó hacer público el informe

El Ejecutivo deberá enviar el informe final a la Cámara de Diputados para su eventual estudio.

El ministro comentó que recomendó a algunos diputados exigir que el informe completo sea publicado en la plataforma web de la Cámara Baja para que tome estado público.

Lea más: Intervención a “Nenecho” irá al archivo, anuncia diputado cartista

Algunos sectores de la oposición cuestionan la lentitud con la que se está remitiendo el documento a la Cámara de Diputados, en contraste con la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que derivó en la destitución de Miguel Prieto (YoCreo).

