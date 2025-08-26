Informe de intervención de Asunción permanece hace más de 24 horas en el Ejecutivo

El informe final del interventor de Asunción, Carlos Pereira, se encuentra desde hace más de 24 horas en el Poder Ejecutivo, que lo recibió ayer, según confirmó el ministro del Interior, Enrique Riera. Algunos sectores cuestionan la lentitud con la que se trata la remisión del documento a la Cámara de Diputados.