Plantean “blanquear” otras intendencias, empezando por la que dirige el padre de Hernán Rivas

Ante el desconocimiento del total de intervenciones pendientes por parte de los propios legisladores, se solicitó a la Secretaría de la Cámara Baja hacer el recuento e incluir todos los casos en el orden del día, según informó hoy tras la reunión de mesa directiva el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, diputado Miguel del Puerto.

El mismo Del Puerto ya deslizó la alta posibilidad de que el tratamiento sea para mandar al archivo todas las solicitudes con el argumento de que supuestamente generaría un gran gasto a la Justicia Electoral para organizar elecciones para un plazo tan corto de mandato restante.

“Ese es el debate, si se interviene y se destituye, eso va a implicar un llamado a elecciones en donde el que asume va a asumir prácticamente por 3 meses... si es que no se vuelve a candidatar”, alegó Del Puerto.

Principalmente el caso de Rivas fue estratégicamente cajoneado por más de un año por el Ministerio del Interior, que recién el lunes pasado remitió el pedido de intervención que ya fue presentado el 5 de junio de 2024.

El padre del senador ya había sido salvado de un primer pedido de intervención en noviembre de 2023, pese a la existencia de denuncias penales, que por cierto, llamativamente tampoco avanzaron en manos del Ministerio Público.

Dato no menor respecto a dicha situación es que Hernán Rivas (h) fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pero se vio obligado a renunciar luego de que estallaran nuevos indicios sobre la supuesta falsedad de su título de abogado.