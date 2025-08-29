Actuar de Alfonso Noria podría calificarse como un hecho punible, dice Dani Centurión

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, reiteró que el senador colorado cartista Alfonso Noria intentó ejercer presión para lograr la reapertura de locales comerciales privados que habían sido clausurados por orden judicial.

Frente a esta situación, el diputado colorado Daniel Centurión manifestó su respaldo al trabajo de Óscar Orué y señaló que se van a analizar los elementos publicados por la prensa sobre los llamados que hicieron los parlamentarios al director de la DNIT.

“Ahora estamos tomando conocimiento de lo ocurrido. Primero, nuestra solidaridad y respaldo a la gestión de Óscar Orué, al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, expresó el legislador.

A renglón seguido indicó: “El gran desafío que tenemos como país es formalizar nuestra economía, y de ninguna manera las autoridades pueden coaccionar a ninguna institución, para evitar eso que tanto estamos buscando, que es que disminuya esa informalidad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Posible tráfico de influencia: senador Noria quiso intervenir en el trabajo de la DNIT, dice Orué

“Con respecto a incurrir en el uso indebido de influencia, ahora se va a valorar con los elementos que están tomando conocimiento. Por lo general, los legisladores tienen contacto con todos, y más cunado se trata de su comunidad”, comentó Centurión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego aclaró: “Si es una consulta, se debe tomar de manera positiva, pero si lo que se intenta es coaccionar a esa autoridad, a partir de ahí ya hablamos de hecho punible”.

“Rechazamos que desde el Poder Legislativo, ningún diputado o senador, coaccione a ninguna institución y menos aún a una institución que está haciendo bien su trabajo”, finalizó.