Posible tráfico de influencia: senador Noria quiso intervenir en el trabajo de la DNIT, dice Orué

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, reiteró que el senador cartista Alfonso Noria (ANR, Partido Colorado) intentó ejercer presión sobre su persona para que su institución permita la habilitación de cuatro locales comerciales de la ciudad de Curuguaty que habían sido clausurados.

La DNIT ordenó esta semana el cierre de cuatro locales comerciales pertenecientes a dos empresas, ubicados en Curuguaty, departamento de Canindeyú, dando cumplimiento a una orden judicial emitida porque los locales no emitían facturas.

Sin embargo, el senador Noria intentó presionar a Orué para que la medida sea revertida, en una llamada telefónica en la que le lanzó insultos personales, algo que el propio legislador cartista admitió posteriormente en un acto político.

Noria habría pedido que no se denuncie a un juez

Orué relató que luego de que la DNIT clausurara los locales, las empresas presentaron una apelación a la decisión judicial y dijo que, durante su llamada, el senador Noria le pidió que la DNIT acepte esa apelación.

“Le dije que iba a tener que oponerme a la apelación”, dijo Orué.

Agregó que el senador Noria le dijo que ya había hablado con un juez, quien supuestamente dijo que aceptaría la apelación, pero quería una garantía de que la DNIT no lo denunciaría.

“Le dije que iba a denunciar (al juez), que iba a quedar un precedente nefasto”, comentó el titular de la DNIT.

“Quiso intervenir en la operatividad” de la DNIT

Orué señaló que, más allá de los agravios personales que le lanzó el senador Noria, lo grave del caso es que el parlamentario “quiso intervenir en la operatividad de una institución como la DNIT”.

Reiteró que decidió no presentar una denuncia formal contra el legislador teniendo en cuenta que este tiene fueros parlamentarios y porque finalmente “no consiguieron su objetivo, la presión no sirvió para que cedamos”.

Afirmó que el legislador le llamó posteriormente y le pidió disculpas.

“Yo tengo miles de ocupaciones para estar otra vez preocupándome por una persona que cree que porque es senador puede hacer lo que quiere”, dijo. “No voy a estar detrás de una denuncia, les dejo (a los integrantes del) Poder Legislativo que analicen la actuación de su colega”.

Representantes de la oposición en el Congreso, como la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), han calificado la actuación de Noria como “tráfico de influencias”, y no han descartado pedir que se le retire la investidura al legislador cartista.