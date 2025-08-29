¿Álvaro Grau lanza su candidatura a Intendente de Asunción?

“Me pasé más de 6 años peleando contra un intendente inútil y amigo de lo ajeno que vació la Municipalidad y se burló de Asunción. Denuncié sus bonos truchos, las sobrefacturaciones y la Cuenta Única ilegal”, señala en el inicio de su publicación.

Luego señala que no se cansó nunca de decir que era “la peor desgracia que le pudo pasar a la capital del país”.

“Pero tengamos algo claro: Nenecho no renunció por dignidad, renunció porque lo acorralamos y quedó expuesto como lo que es: un cobarde que fundió la Municipalidad”, aclara el concejal.

Lea más: Grau sería el candidato de la oposición para reemplazar a Nenecho

Ahora viene lo más importante: en el 2026 la gente va a tener que elegir. O seguimos en la barbarie de la corrupción o elegimos el cambio real para recuperar Asunción. Yo estoy listo para liderar ese cambio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy