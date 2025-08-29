Suspensión de licitación de máquinas de votación: Samaniego dice que le robaron sus votos en el 2007

En las elecciones internas del Partido Colorado para las elecciones generales del 2008, la senadora Lilian Samaniego fue víctima del robo de sus votos, según denunció hoy durante una conferencia de prensa en la que se dirigió a los ministros del TSJE para insistir en el cuestionamiento del libre acceso al código fuente de las máquinas de votación.

“Como una persona que tiene varios años de participación en los procesos electorales, no existe en primer lugar ningún sistema, ni las máquinas de votación, ni las urnas son garantías un 100%, no existe. Yo fui víctima en el 2008, 2007. Se me robaron mis votos. Pero este es otro sistema, pero aun así no da la garantía a todos que va a ser un 100%, pero esto es peor”, sostuvo.

Si bien este mediodía se dio a conocer que finalmente el TSJE suspendió la licitación para la adquisición de las máquinas de votación, la senadora adelantó que es esa la institución responsable de mantener y dar garantías a nuestra democracia y que uno de sus pilares es el acceso a la información, garantías hoy no se tenían con las máquinas del pliego ahora ya cancelado.

Recordó que una de las empresas que participó de la licitación, Smart Matic, tiene nefastos antecedentes en Venezuela, donde el actual presidente, Nicolás Maduro fue sumamente cuestionado por la legitimidad de su última elección, siendo acusado incluso de fraude por varios mandatarios de otros países y la oposición del país caribeño.

“Les pregunto, ¿está sufriendo o no el pueblo venezolano? ¿Se utilizó o no en Venezuela esta máquina de Smart Matic? Yo quiero un sistema electoral legitimado con el respeto al ciudadano paraguayo”, cuestionó Samaniego.

La senadora aseguró que no se inmiscuyen en el proceso electoral, ya que el mismo es responsabilidad del TSJE que debe garantizar que con la utilización de máquinas de votación o urnas electrónicas, se respete el voto de la gente.

Destacó que la única institución en el Paraguay que le da garantías a la gente siempre fue la justicia electoral y de seguir con la licitación, lo que sería una falta de transparencia, habrían puesto en riesgo esa credibilidad.