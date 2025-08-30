Samaniego afirma que el alquiler de máquinas de votación es mejor

Arnaldo Samaniego explicó que las inquietudes sobre la licitación de las máquinas de votación surgieron ya en el debate presupuestario del año pasado. A raíz de esas dudas, el Senado conformó una comisión que realizó el seguimiento. En varias reuniones con los ministros del TSJE y técnicos de la institución, se plantearon observaciones sobre el software, el código fuente y los costos de las máquinas, pero muchas de ellas no fueron respondidas.

“Si el día de mañana estas máquinas arrojan resultados que son puestos en duda, se debilita la democracia. Eso no podíamos permitir”, advirtió el legislador.

Uno de los puntos más delicados fue que la única empresa habilitada tras la verificación técnica no cumplía con el requisito de entregar un código fuente accesible y desencriptado, tal como exigía el pliego. “Eso es un incumplimiento grave. El software debe ser de fácil lectura para detectar y corregir errores, de lo contrario la transparencia queda en entredicho”, señaló.

El arrendamiento como salida

El Senado instó al TSJE a anular el llamado y optar por el arrendamiento. Para Samaniego, esto ofrece dos ventajas. Subrayó un menor costo económico. Recordó que en las elecciones pasadas el alquiler costó 23 millones de dólares, muy por debajo del monto de la licitación actual.

Por otro lado, como segunda ventaja, resaltó la actualización tecnológica. “La obsolescencia en tecnología es muy rápida. Un equipo comprado hoy pierde valor en dos años”, explicó.

Consenso entre referentes políticos

Samaniego destacó que en la comisión participaron senadores de distintos partidos como Ever Villalba, Celeste Amarilla, Dionisio Amarilla, Cachito Salomón, Soroka, entre otros. Resaltó que todos coincidieron en las objeciones.

Subrayó que Villalba cuestionó siempre el tema del software, mientras que Amarilla insistió en la necesidad de contar con certificaciones de calidad ISO sobre hardware, software e insumos.

“Algunos hablan en el pleno, pero no participaron en las reuniones técnicas. Lo nuestro no fue improvisado, sino resultado de meses de trabajo”, respondió a las críticas.

No se volverá a usar papeletas, aclaró

El senador descartó un regreso al sistema de papeletas. “Eso complicaría un retroceso electoral, lo volvería engorroso y abriría más espacios a irregularidades. No hay ambiente en el Senado para volver atrás”, aseguró.

Samaniego explicó que el control electoral no depende solo de la máquina, sino de la mesa compuesta por presidente, vocales y veedores de los partidos. “Cuando hay confabulación en una mesa, cualquier cosa puede pasar, y eso no es culpa de la máquina. Por eso es clave el código fuente accesible: si el elector detecta un error, el técnico acreditado puede revisarlo y corregirlo en el momento”.

El legislador insistió en que la suspensión del llamado no implica retrasos irreparables: “Estamos a tiempo. Estoy seguro de que llegaremos a las elecciones municipales de 2026 con máquinas electrónicas confiables, más baratas y con respaldo ciudadano”.