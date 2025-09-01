Chase minimiza presiones de Alfonso Noria y dice que fue solo un “exabrupto”

El senador cartista Alfonso Noria Duarte, cuestionado exgobernador de Canindeyú, había llamado e insultado al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, calificándolo de “carruaje”, “badulaque” e “inútil” por el cierre de locales en Curuguaty.

En su comunicación también habría presionado a Orué para la reapertura de locales, aunque a criterio del senador Natalicio Chase, esta situación corresponde solamente a un “exabrupto”.

“No pasa más que un llamado. ¿Qué autoridad tiene un senador sobre un funcionario público? Ninguna, absolutamente ninguna. El funcionario depende del Poder Ejecutivo, del presidente de la República y si no sabe manejar sus funciones y sede ante la presión de un senador o cualquier persona que tenga la voluntad de llamarle, bueno", alegó el líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado.

Asimismo, sostuvo que no se pueden tomar medidas contra el legislador si es que no hay ninguna denuncia, aunque reconoció que si bien es una postura suya y no del movimiento, “existen otros métodos para hacer los reclamos”. También justificó que el caso de Óscar González Daher era distinto porque él “sí tenía influencias” sobre jueces y fiscales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Posible tráfico de influencia: senador Noria quiso intervenir en el trabajo de la DNIT, dice Orué

“Para mí es lamentable”

Mientras el cartismo defiende a Noria, la senadora colorada Blanca Ovelar apuntó que le da “vergüenza” el actuar de su colega que asumió recientemente como reemplazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Para mí es muy lamentable la conducta del senador, 15 días después de estar aquí y encima es de mi partido. Yo realmente tengo vergüenza ajena, esa no es la función de un senador. Realmente tengo vergüenza ajena, un senador tiene una investidura que cuidar; lamentables estos episodios con nuevos integrantes de la cámara”, apuntó.

Lea más: Actuar de Noria configura tráfico de influencias para pérdida de investidura, dice Paredes

Consultada sobre el caso del senador cartista Alfonso Noria, acusado de presionar al director de la DNIT para reabrir comercios que no expedían facturas, la senadora colorada Blanca Ovelar fue categórica en su repudio.

“Es muy lamentable la conducta del senador, 15 días después de estar en el cargo y encima es de mi partido. Tengo vergüenza ajena. Esa no es la función de un senador. La investidura se debe cuidar. Estos episodios con los nuevos integrantes de la Cámara me llenan de vergüenza”, expresó.

El hecho, que ya fue denunciado por el propio director de la DNIT y respaldado por videos donde el legislador confirma la presión ejercida, abrió nuevamente el debate sobre la posible pérdida de investidura por uso indebido de influencias.