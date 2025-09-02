Gestión de Nenecho pagó millonario “tour” a Madrid para cuatro leales

El 27 de octubre de 2022, Óscar “Nenecho” Rodríguez dio el “visto bueno” para la compra de cuatro boletos de avión a funcionarios leales, con el fin de que “participen” de un evento en Madrid, España, revelan documentos anexos al informe elaborado por Carlos Pereira tras la intervención a la Municipalidad de Asunción.

El evento denominado IV Congreso Internacional del ICCA “Innovación Pública, Reconstrucción de la Democracia y Sostenibilidad por un mundo post-Covid” fue organizado por la Universidad Complutense. La actividad oficial se realizó entre el 23 al 25 de noviembre; sin embargo “las leales” se quedaron 10 días más.

La solicitud interna también fue promovida por el director de relaciones interinstitucionales y cooperación externa, el abogado Mario Rafael Balbuena.

Las beneficiarias del viaje fueron la entonces Jefa de la Unidad Inmobiliaria, María Cristina Vera Sánchez; la jefa de la unidad tributaria, Romina Vargas Cáceres; la Coordinadora General de la Secretaría Privada del intendente, Mirian Gabriela González Domínguez y la entonces jefa del departamento de gestión judicial de cobro y de urgencias, la abogada Deisy Yohana Balbuena Prieto.

Balbuena Prieto llevó casos por G. 45.000 millones; sin embargo, la Universidad de la que egresó desconoce haber abierto la carrera de Derecho el año que fue emitido su título.

Una viaje con buen apoyo

Conforme a los documentos, las pasajeras salieron el 21 de noviembre y volvieron el 5 de diciembre de 2022 en un vuelo directo de la compañía Air Europa.

Cada uno de los pasajes costó G. 12.510.518 con un recargo del 15% (G. 1.876.578). En total, la entidad municipal pagó G. 57.548.384 a la agencia.

Además, según registros del municipio, tanto Cristina Vera como Romina Vargas recibieron viáticos por G. 10.647.346 cada una.

Incluso, Vera recibió G. 1.400.000 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción en concepto de beca para el viaje.

Llevamos varios días intentando conocer la versión de Deisy Balbuena al celular 594, sin retorno a las llamadas.