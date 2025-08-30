Asunción: abogada de la Municipalidad llevó casos por G. 45.000 millones, con dudoso título

La funcionaria de la Municipalidad de Asunción Deisy Yohana Balbuena Prieto se encuentra bajo escrutinio debido a un flagrante conflicto de intereses por acciones realizadas durante la gestión del ahora ex-intendente, Oscar “Nenecho” Rodríguez.

Como abogada interna y jefa de departamento de la dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, Balbuena Prieto figura simultáneamente como abogada demandante en cinco juicios de la propia institución.

Estos litigios suman un total de G. 45.826.266.000, una cifra que contribuye a lo considerado por el interventor Carlos Pereira como una “Cartera de Riesgo Recurrente” de G. 154.818.260.377, caracterizada por una hiperconcentración de casos en muy pocos abogados externos y en la propia funcionaria.

Dudoso título de la abogada de la Comuna de Asunción

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) matriculó a Deisy Yohana como abogada el 13 de febrero de 2020, con su egreso de la Universidad Sudamericana en 2018 y con la matrícula N° 56.172.

De manera similar, el registro de títulos universitarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la identifica con un título de abogada de la Universidad Sudamericana, con fecha de resolución del 14 de marzo de 2019.

Sin embargo, tras la polémica suscitada con el título del senador Hernán Rivas (ANR-HC) y la posterior apertura de una causa penal, en octubre del 2023, el abogado Hermann Weisensse en representación de la Universidad Sudamericana señaló que la carrera de Derecho solo funcionó desde el 2010 al 2015, contradiciendo los registros existentes en las instituciones públicas.

Familia acomodada

Deisy Balbuena ingresó al cargo en 2009. Actualmente aparece nombrada y cobrando G. 15.019.841 al mes.

Su salario base es de G. 7.332.790, aunque cobra una bonificación grado académico universitario (G. 1.678.980), por responsabilidad en el cargo (G. 3.588.895), por gestión administrativa (G. 2.153.337) y un subsidio para la salud (G. 265.839).

Luego de su ingreso, dos hermanos suyos también ingresaron al ente capitalino.

Su hermano Willian Roberto Balbuena Prieto figura como secretario en la Dirección de Asuntos Jurídicos con un salario total de G. 4.696.629, Fue contratado el 8 de julio de 2015 y según datos de Contraloría, anteriormente trabajaba como “informador” en la Dirección de Comunicaciones.

Su hermana Lilian Carolina Balbuena Prieto figura como jornalera con un salario total de G. 4.204.709, cumpliendo funciones en la Dirección de Bienes Patrimoniales desde el 2023.

Insistentemente, intentamos conocer la versión de Deisy Yohana al celular con terminación 594; sin embargo, no obtuvimos respuestas a las llamadas realizadas.