Incidente con concejala: “El Presidente tiene que ser ejemplo y no apelar a la fuerza”

La concejala luqueña Belén Maldonado (PLRA) presentó ayer una denuncia por violencia contra la mujer contra el presidente Santiago Peña, luego de los incidentes que ambos protagonizaron en un acto oficial en Luque.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, defendió la denuncia que presentó la concejal de su nucleación, al afirmar que corresponde ante la actuación “desmedida, prepotente e intolerante” con la que el mandatario respondió a cuestionamientos hacia su Gobierno.

Es más, refirió que no es la primera vez que Peña demuestra una actitud intolerante hacia las críticas a su gestión.

“El presidente de la República tiene que ser ejemplo en todos los sentidos y no apelar a la fuerza, como lo hizo con sus guardias, al retirarla del recinto y, sobre todo, al arrebatarle el micrófono a una mujer y una autoridad municipal que está ejerciendo su derecho de reclamar”, añadió.

Fondo de la cuestión es la reacción

Fleitas insistió en que es “irrelevante” si la concejala tiene razón en sus cuestionamientos al proyecto de viaducto en Luque.

A su vez, puntualizó que no se cuestiona como partido el proyecto, sino la reacción intolerante del presidente Peña ante las críticas a su gestión.

La concejala señaló en su denuncia que los guardias del mandatario la expulsaron del acto con violencia y que Peña le negó su participación democrática, al “obstaculizarle” realizar sus preguntas sobre el viaducto que se buscaría construir en Luque.