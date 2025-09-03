“Bachi”, titular del Senado hasta el 2028: así fueron los votos

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, tendrá ese cargo hasta el 2028, año en el que finaliza el actual periodo legislativo. Hoy, la Cámara de Senadores volvió a elegirlo como su titular luego de un proyecto de resolución para modificar nuevamente el reglamento interno y favorecer al cartista.

Su reelección se dio con 29 votos a favor, mientas que el colorado Óscar “Cachito” Salomón y la opositora Yolanda Paredes fueron los que votaron en contra.

Noticia en desarrollo

