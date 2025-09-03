Política

“Bachi”, titular del Senado hasta el 2028: así fueron los votos

La Cámara de Senadores volvió a elegir al cartista Basilio “Bachi” Núñez como presidente del Congreso Nacional y así queda “atornillado” al cargo hasta el 2028. ¿Cómo fue la votación? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 14:54
SENADO BACHI NUÑEZ REEELECCION 02-12-2024 POLITICA ARCENIO ACUÑA
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, tendrá ese cargo hasta el 2028, año en el que finaliza el actual periodo legislativo. Hoy, la Cámara de Senadores volvió a elegirlo como su titular luego de un proyecto de resolución para modificar nuevamente el reglamento interno y favorecer al cartista.

Su reelección se dio con 29 votos a favor, mientas que el colorado Óscar “Cachito” Salomón y la opositora Yolanda Paredes fueron los que votaron en contra.

Noticia en desarrollo

Así votaron los senadores para elegir nuevamente a Basilio "Bachi" Núñez como presidente.
Lea más: Disidentes y opositores denuncian golpe a la conciencia cívica del pueblo y manoseo innecesario para perpetuar a Bachi en el Senado

