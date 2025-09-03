Marco Aurelio González renuncia a Procuraduría para ir al BCP

Este miércoles, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó que presenta su renuncia a ese cargo para ocupar un puesto vacante en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de ser nominado por el presidente Santiago Peña.

González, abogado y funcionario de carrera del BCP, ocupará el puesto en el directorio de la banca matriz de Paraguay que dejó vacante el economista Humberto Colmán.

Fue titular de la Procuraduría General de la República desde agosto de 2023, cuando el actual gobierno del presidente Peña asumió el poder.

Cuestionamientos

La designación de González como miembro del directorio del BCP fue aprobada por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo cartista tiene mayoría.

Sin embargo, la designación ha sido cuestionada por expertos legales como el abogado Humberto Estigarribia, quien argumentó que el cargo de directivo del BCP al que accederá González requerirá toda su atención y, por lo tanto, es incompatible con el puesto que también ocupa de vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.

González también ha sido cuestionado por su cercanía con el exmiembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por supuestos hechos de corrupción.