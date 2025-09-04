Diputada cuestiona demora de la Fiscalía en casos contra Nenecho Rodríguez

Si bien celebró que por fin se haya presentado acusación contra Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 15 personas en el marco del caso “detergentes de oro”, la diputada y exconcejala de Asunción Johanna Ortega lamentó la lentitud de la Fiscalía.

Ortega recordó que los primeros indicios se hicieron públicos en 2021, tras un amparo constitucional que obligó a la comuna a transparentar parte de los documentos. Sin embargo, cuestionó que, a cuatro años de aquellas revelaciones, que salieron en todos los medios y eran de público acceso, la Fiscalía haya tardado tanto en presentar acusación.

“Era un momento en el cual la gente moría en los hospitales, un momento en el cual el Estado y los gobiernos departamentales y municipales, en su mayoría, no daban abasto en la respuesta que debían darle a la ciudadanía... Pero Nenecho Rodríguez estaba cometiendo el desfalco más grande de la historia democrática. Hablamos de quinientos doce mil millones. Nunca, nunca en la historia, ni un ministerio, ni siquiera sabemos de una entidad binacional que haya mal utilizado esa cantidad de dinero. Digo mal utilizado por ser suave", consideró.

Temen blanqueo en caso bonos

La diputada opositora también destacó que temen que pase lo mismo con las demandas por presunta malversación de los fondos de bonos de la Municipalidad de Asunción, que debían ser destinados a obras que nunca se realizaron y que calificó como “obras fantasma”. “Nenecho tiene que devolver lo que llevó. Esto no puede recaer en los contribuyentes con un salvataje encubierto”, enfatizó.

Además, advirtió sobre el riesgo de que el exintendente sea protegido por su cercanía con el cartismo y por su influencia en el Congreso a través de su esposa, la actual parlamentaria Lizarella Valiente. “La justicia que tarda no es justicia, y necesitamos que se haga justicia en nombre de Asunción y de todos los contribuyentes”, enfatizó.