Esto dice Latorre sobre procesos penales contra “Nenecho”

El renunciante intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) enfrenta varias causas por presunta corrupción tras su gestión al frente de la Municipalidad capitalina.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), refirió que están a la espera del resultado de la investigación fiscal contra su correligionario cartista.

De igual forma, apuntó que, de confirmarse los hechos punibles atribuidos a “Nenecho”, debería existir un castigo correspondiente. Señaló, además, la necesidad de fortalecer el sistema de justicia, dotándolo de mayor independencia y transparencia.

“Las tienen que ser claras en una sociedad: quien hace bien las cosas, le tiene que ir bien; a quien hace mal las cosas, le tiene que ir mal. Y esos mensajes tienen que salir muy fuerte de la Justicia. Ahora, quién determina si existió o no ese hecho, son los órganos jurisdiccionales competentes”, añadió.

Latorre, ¿presidente de Diputados hasta 2028?

Por otra parte, Latorre se refirió sobre la maniobra del cartismo que modificó el reglamento interno de la Cámara de Senadores para elegir al cartista Basilio “Bachi” Núñez como titular del Congreso hasta el fin del período legislativo vigente (2028).

Aseguró que mientras permanezca al frente de la Cámara Baja no se adelantarán las elecciones de la presidencia y que estas serán anuales, tal como se viene realizando históricamente.

“Mientras yo sea presidente de la Cámara de Diputados, no vamos a adelantar elecciones. Las elecciones van a ser para un periodo de un año, respetando la dinámica de los otros colegiados. Esa es la visión que yo tengo para la Cámara de Diputados. Y quien, llegado el momento que los reglamentos indiquen, tenga la mayoría, ese va a ser el presidente”, afirmó.

Cada Cámara tiene su dinámica

El legislador enfatizó que su posición busca respetar la dinámica interna de la Cámara y garantizar la estabilidad institucional.

Consultado sobre la maniobre del cartismo para extender el mandato de su correligionario “Bachi” Núñez hasta 2028, Latorre indicó que cada cuerpo colegiado tiene sus propias dinámicas y que no se trata de imponer cambios.

Asimismo, señaló que, aunque ha sido presidente por varios años de la Cámara Baja, la alternancia dentro del cuerpo colegiado es posible y corresponde a la decisión mayoritaria de sus integrantes.