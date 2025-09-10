Añetete adelanta hoy acto por aniversario138 de la ANR

La conducción partidaria, a cargo del expresidente de la República Horacio Cartes, prepara un festejo institucional mañana, con motivo del aniversario de fundación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el el 11 de setiembre de 1887, hace 138 años.

En tanto, la disidencia colorada organizada hoy en la ciudad de Paraguarí una celebración adelantada. Conforme a los datos, el movimiento Colorado Añetete festejará el aniversario con acto previsto a las 20:00, en el local del club Paraguarí, de la ciudad homónima, capital del noveno departamento.

Fuentes partidarias señalaron que el precandidato presidencial Arnoldo Wiens dará una mensaje “por la recuperación de los valores doctrinarios del Partido Colorado y el rescate del yugo del poder de facto que está de turno al frente del país”.

Lea más: Arnoldo Wiens dice que el gobierno de Peña se olvidó de la gente

El mitin contará con la presencia del líder del movimiento Colorado Añetete, el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, así como autoridades que ocupan cargos electivos a nivel nacional y precandidatos a cargos municipales por este sector disidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Festejo partidario

La cúpula partidaria, a cargo de Horacio Cartes, prevé dos actos oficiales en conmemoración del 138º aniversario de fundación de la ANR. De acuerdo a fuentes partidarias, mañana 11 de setiembre, a las 8:00, está prevista la entrega de ofrenda de corona de laureles en el Panteón Nacional de los Héroes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego, a las 8:30, se anuncia el acto central y descubrimiento de la escultura del Gral. Bernardino Caballero en el Museo Histórico del parque Bernardino Caballero de Asunción.

Lea más: Wiens denuncia persecución feroz del cartismo contra la disidencia

Está previsto que asistan el presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente Pedro Alliana, legisladores, ministros del Poder Ejecutivo, titulares de entes estatales, como es costumbre, en horario laboral.