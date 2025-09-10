Opositores tildan de “pyragüe de Trump y servil” a Leite y piden convocar al canciller

El senador Rafael Filizzola (PDP) lanzó una dura crítica al senador con permiso y embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, calificando el gesto como un acto de servilismo sin precedentes en la diplomacia paraguaya.

“Nunca vi una actitud tan genuflexa como la de Gustavo Leite al acreditarse como representante ante Estados Unidos. Se alineó con un sector del Partido Republicano y eso es absolutamente contrario a los intereses del país”, sentenció Filizzola.

El legislador advirtió que este tipo de acciones pueden comprometer la neutralidad diplomática de Paraguay, recordando que la relación con EE.UU. siempre se construyó con colaboración bipartidista. Incluso, evocó ejemplos históricos como la firme defensa de la soberanía paraguaya durante la época de Eusebio Ayala y los conflictos del siglo XIX.

“Creo que esto es grave y pido que no tomemos esto a la ligera y le convoquemos al ministro de Relaciones Exteriores (Rubén Ramírez Lezcano) a mesa directiva (del Senado) para pedir explicaciones sobre lo dicho por el embajador paraguayo en Estados Unidos”, dijo el senador Filizzola.

El parlamentario fue más allá y acusó a Leite de actuar como un “pyragüe de Donald Trump”, señalando que el embajador estaría usando su rol diplomático para hacer política partidaria y esparcir teorías sin fundamento sobre supuesta injerencia de China en campañas electorales paraguayas.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) coincidió con Filizzola, pero sumó un tono más irónico. Describió la escena del embajador con la gorra de Trump como una muestra de “estupidez y servilismo”, asegurando que el gesto dejó a Paraguay mal parado en el plano internacional.

“Otros embajadores aceptan el regalo y lo guardan. Leite, en cambio, se puso la gorra y posó para la foto, como un hurrero más. Eso no representa a un país con la dignidad histórica de Paraguay”, expresó Amarilla.

La senadora consideró que este tipo de conductas deterioran la imagen del país justo en un momento en que Paraguay cobra mayor relevancia geopolítica. “En vez de mandar a alguien con altura, enviamos a un frenchie de Cartes, incapaz de representar a la Nación con seriedad”, criticó.

Silvio Ovelar: “No debe generar tanta reacción”

En defensa de Leite, el senador oficialista Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) pidió no sobredimensionar la polémica y apeló a una lectura pragmática de las relaciones internacionales.

“Paraguay, pequeño y todo, se convierte en un aliado estratégico en este nuevo escenario geopolítico. Gestos como el del gorro no deberían generar reacciones tan duras. Ojalá que la realpolitik nos permita beneficios concretos en lo comercial y financiero”, argumentó Ovelar.

El legislador oficialista aseguró que la prioridad debe ser fortalecer vínculos con EE.UU. y abrir oportunidades para la producción nacional, relativizando la relevancia simbólica del gesto del embajador.