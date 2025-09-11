Acusan de “direccionamiento” en la adjudicación del Hospital de Asunción

En agosto pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la licitación del diseño, construcción y mantenimiento del Gran Hospital de Asunción a favor del Consorcio GHA, integrado por Benito Roggio e Hijos SA, MM SA e Isacio Vallejos Construcciones.

La oferta adjudicada alcanza la suma de G. 466.945 millones (unos US$ 63 millones), la cual es US$ 11 millones más costosa que la del Consorcio Yvaga, que fue descalificada en un dudoso proceso de evaluación.

Ampliaron protesta

El Consorcio Yvaga, representado por el ingeniero Carlos Latorre y la abogada Patricia López Moreira, denunció que existió una modificación ilegal de los requisitos durante el llamado del MOPC.

Por esto, el mencionado Consorcio solicita a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que tenga en cuenta el Memorándum UEP IP Nº 259 del 10 de abril de 2025 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el que consideran avala la oferta más baja, insólitamente rechazada para aprobar una oferta más cara.

Señalan que el documento, presentado el lunes ante la DNCP, constituye un “hecho nuevo” que debe ser analizado por la institución.

Fuertes acusaciones

“Fuimos uno de los cuatro consorcios que se presentaron a la licitación pública del MOPC” dijo el ingeniero Carlos Latorre, añadiendo que presentaron la mejor oferta económica y la más baja, “cumpliendo estrictamente con el pliego de bases y condiciones”.

Las bases y condiciones originales establecían que las empresas debían tener experiencia en la construcción de hospitales y también de planta de tratamiento de agua para hemodiálisis.

Pero la consulta agregada pocas horas antes del cierre de plazo de presentación, que eliminó al Consorcio Yvaga, expresaba que la experiencia debía ser de haber construido un hospital y su planta de tratamiento en el mismo lugar.

Latorre calificó de inaudita la interpretación forzada del pliego. “Fuimos descalificados por el MOPC por medio de una decisión arbitraria, restrictiva e ilegal que riñe contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la seguridad jurídica en el Paraguay”, dijo el empresario.

Esperan respuesta

El 6 de agosto pasado, el Consorcio Yvaga presentó una protesta ante la DNCP, que suspendió el proceso inmediatamente.

Los protestantes esperan que se analice la situación y se reabra el proceso de evaluación de las ofertas.

“El Consorcio Yvaga defiende la transparencia y la competencia justa en la obra pública y sostiene que el Gran Hospital Asunción no puede nacer de un proceso direccionado y viciado, por lo que hemos presentado protesta para demostrar con más pruebas que se busca excluir a empresas serias para ofrecer a oferentes específicos” concluye la empresa afectada.