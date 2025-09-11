Política

Diputado Espínola pide a Hernán Rivas que renuncie por “avergonzar” a la ANR

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola pidió este miércoles la renuncia del senador cartista Hernán Rivas, investigado por presunto título falso, al considerar que su permanencia avergüenza al Partido Colorado. Espínola también cuestionó al presidente Santiago Peña y al expresidente Horacio Cartes por respaldar al legislador de Honor Colorado.

11 de septiembre de 2025 - 12:12
El senador cartista Hernán Rivas, investigado por presunto título falso.
En el marco del aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el diputado colorado disidente Mauricio Espínola afirmó que el senador Hernán Rivas (ANR-HC), procesado por presunto título falso, debería renunciar porque avergüenza a su nucleación política.

“El Partido Colorado defiende y garantiza la independencia de los poderes, no utilizar la mayoría para avasallar tanto al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, y llevar como presidente del JEM a una persona con un título falso llamado Hernán Rivas, que avergüenza todos los días a nuestro partido”, mencionó.

“Creo que debería tomar la decisión de dar un paso al costado para no avergonzar al Partido Colorado”, enfatizó.

Hernán Rivas: ¿una ofensa a la ciudadanía?

Al ser consultado si es una ofensa para la ciudadanía que Honor Colorado mantenga en su bancada a Rivas, pese a los indicios en su contra sobre presunto título falso, Espínola respondió que le resta credibilidad a la ANR.

“Hay muchas personas que pasan años intentando que sus hijos ingresen a una facultad para que puedan formarse como ciudadanos. Y este señor viene a socavar toda la credibilidad de un partido centenario solamente por ocupar un espacio al frente de un órgano extrapoder que representa la máxima instancia dentro de la justicia”.

Cuestionamientos a Peña y Cartes

El diputado también cuestionó al presidente Santiago Peña por haber manifestado una postura de defensa hacia Rivas solo por ser parte de su movimiento interno de la ANR: Honor Colorado (HC).

“Yo creo que escuchábamos al presidente en algún momento hablar que no tenía ningún tipo de vergüenza de defender a un integrante de Honor Colorado. ¿Hoy qué va a decir Santiago Peña? ¿Qué va a decir de Hernán Rivas?”, subrayó.

Por otra parte, Espínola cuestionó la actual conducción partidaria, a cargo del expresidente Horacio Cartes, líder de HC. “Actualmente, la conducción partidaria y la presidencia de la República, quien lleva nuestro signo político por el cual hemos trabajado, completa todos los valores anticolorados: es excluyente, sectario, autoritario y corrupto”, apuntó.

Espínola finalizó con duras críticas hacia las principales figuras del cartismo que hoy participaron de los actos conmemorativos de la ANR. Afirmó que sus acciones y decisiones “no representan al auténtico coloradismo”.

