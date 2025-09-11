Diputado Espínola pide a Hernán Rivas que renuncie por “avergonzar” a la ANR

En el marco del aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el diputado colorado disidente Mauricio Espínola afirmó que el senador Hernán Rivas (ANR-HC), procesado por presunto título falso, debería renunciar porque avergüenza a su nucleación política.

“El Partido Colorado defiende y garantiza la independencia de los poderes, no utilizar la mayoría para avasallar tanto al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, y llevar como presidente del JEM a una persona con un título falso llamado Hernán Rivas, que avergüenza todos los días a nuestro partido”, mencionó.

“Creo que debería tomar la decisión de dar un paso al costado para no avergonzar al Partido Colorado”, enfatizó.

Hernán Rivas: ¿una ofensa a la ciudadanía?

Al ser consultado si es una ofensa para la ciudadanía que Honor Colorado mantenga en su bancada a Rivas, pese a los indicios en su contra sobre presunto título falso, Espínola respondió que le resta credibilidad a la ANR.

“Hay muchas personas que pasan años intentando que sus hijos ingresen a una facultad para que puedan formarse como ciudadanos. Y este señor viene a socavar toda la credibilidad de un partido centenario solamente por ocupar un espacio al frente de un órgano extrapoder que representa la máxima instancia dentro de la justicia”.

Cuestionamientos a Peña y Cartes

El diputado también cuestionó al presidente Santiago Peña por haber manifestado una postura de defensa hacia Rivas solo por ser parte de su movimiento interno de la ANR: Honor Colorado (HC).

“Yo creo que escuchábamos al presidente en algún momento hablar que no tenía ningún tipo de vergüenza de defender a un integrante de Honor Colorado. ¿Hoy qué va a decir Santiago Peña? ¿Qué va a decir de Hernán Rivas?”, subrayó.

Por otra parte, Espínola cuestionó la actual conducción partidaria, a cargo del expresidente Horacio Cartes, líder de HC. “Actualmente, la conducción partidaria y la presidencia de la República, quien lleva nuestro signo político por el cual hemos trabajado, completa todos los valores anticolorados: es excluyente, sectario, autoritario y corrupto”, apuntó.

Espínola finalizó con duras críticas hacia las principales figuras del cartismo que hoy participaron de los actos conmemorativos de la ANR. Afirmó que sus acciones y decisiones “no representan al auténtico coloradismo”.