Exigen a Petropar informar por despidos de mujeres

A pedido de la senadora Lilian Samaniego (ANR), la Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y de mayoría cartista, aprobó ayer un pedido de informe dirigido a Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara.

Sin mencionar nombres, el documento exige datos sobre todos los despidos de mujeres en la estatal desde 2023 a 2025.

Lea más: Denuncian “llamativas” destituciones de mujeres en Petropar vinculadas a pareja del titular

Sin embargo, hace clara alusión al caso denunciado por la senadora Samaniego en que tres mujeres habrían sido destituidas o trasladas de cargos clave en Petropar, presuntamente por una buena apariencia física y por los celos de la diputada Johana Vega (ANR-HC), pareja de Jara, según denunciaron funcionarios de la estatal a varios medios de prensa.

Según denuncias en redes sociales, las afectadas son Anna Carolina Baumann, gerente de la planta de Mauricio José Troche (Guairá), desde el 9 de setiembre del 2023; Vanessa Iribas Girala, directora comercial desde agosto del 2023, y Michela Pool Ruiz Díaz, secretaria privada de la Presidencia de Petropar, desde agosto del 2023. Ninguna dio declaraciones o aclaraciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta polémica surge en paralelo a que la Petropar haya extendido, por octava vez, su contrato de compra de gasoil con la firma catarí Doha Holding, pese a que esta incumplió nuevamente con la entrega del carburante tras el vencimiento de la séptima prórroga, el pasado 31 de agosto. La estatal mantiene el hermetismo en torno a esta compañía vinculada a Alejandro Domínguez (h).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Versión de la diputada

Por su parte, la diputada Vega emitió un comunicado en que no negó ni desmintió la denuncia. Dijo que cada semana es expuesta por algunos medios en su vida privada pero para desacreditar su voz como mujer en la política y que nunca se muestra su trabajo legislativo. “Esto también es violencia, disfrazada de confrontación o disenso”, dijo.

“No voy a permitir que los ataques personales opaquen lo que vine a hacer aquí. Voy a seguir firme”, finalizó.