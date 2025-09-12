Audios filtrados: Lizarella pide a Yami Nal que se haga cargo de sus acusaciones, tras salpicarle con repartija de plata de Taiwán

Al igual que el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) quien también es mencionado en el supuesto audio de su colega Norma Aquino, alias Yami Nal (ANR, HC), la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) expresó su molestia y calificó el caso de “gravísimo”.

“Yo escuché brevemente uno de los audios en donde me menciona y es grave. Habría que preguntarle a la senadora: ¿Por qué de sus dichos?, ¿de dónde ella saca esto?, Es realmente es grave”, dijo la senadora cartista, quien mencionó que este lunes 15 tendrán reunión de la bancada cartista.

“Ella (Aquino) se tiene que hacerse cargo de sus dichos. Y justamente pasé por acá, no estaban los colegas, pero probablemente el lunes vamos a tener, no sé si nos van a convocar antes, pero se tiene que hacer cargo de esto. Yo quiero creer que no es (real)“, expresó aunque dudó que sea elaborado por la inteligencia artificial. ”No sé, habría que ver eso, pero es muy grave", señaló.

Lea más: Audios de Chaqueñito y Yamy Nal: ¿están hechos con IA?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No es tan inteligente la inteligencia artificial que no habla guaraní. No, y ella se tiene que hacer cargo de estos dichos. Realmente es lamentable, eso no me responsabiliza para nada a mí si hago público mi disgusto ante estos audios”, manifestó la parlamentaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la legisladora, hasta ahora ha honrado su función en el Senado, trabaja incansablemente, cuida y “mido absolutamente todas mis palabras y mi conducta habla de mí”, expresó.

La senadora cartista no descartó tomar acciones judiciales en contra de la senadora Aquino, en caso de que se confirme la veracidad de los audios. “Sí, evidentemente el audio es de ella. Ella tiene que demostrar lo que dice en esos audios”.

Ante la posibilidad de requerir disculpas como otra salida, Lizarella dijo que se tendría que analizar. Insistió en que Aquino tiene que demostrar lo que dijo, en caso de que así lo sea. “Es gravísimo. Son acusaciones muy graves”, enfatizó.

¿Expulsión o sanción?

Con relación a la medida que debería tomar la bancada de confirmarse los audios, Lizarella respondió que tendrían que hacer esa reunión y concluir como bancada cuáles son las acciones que se van a tomar".

¿Qué dicen los audios que salpican a Lizarella?

Yami Nal -Ahora vienen estos US$ 8 millones que máximo US$ 1 millón va a salir ese ascensor, el otro 7 palos distribuidos entre Lizarella, Nano (Galaverna, hijo), Beto Ovelar, Bachi (Núñez) todos los cuate, entre 4, 5, pero yo soy la mala, pero soy la revolucionaria

Yami Nal -ocho millones, imagínate, se van a repartir entre seis. Los otros un millón cada uno. Para seguir ahí van a pagarles la plata de Nenecho, que robó toda la comuna a los jubilados, a eso hoy me enfureció, porque US$ 8 millones gua’u, ellos creen que yo no sé, y yo cuando dije eso, se quedaron mudos toditos.