Cartes se jacta de que la ANR brinda salud pero hospitales se caen a pedazos

La Asociación Nacional Republicana (ANR), cuyo presidente es el exmandatario Horacio Cartes, efectuó ayer el festejo del aniversario 138 de la fundación de esa organización. El acto partidario se llevó a cabo en el parque Caballero.

Cartes leyó un resumen de su gestión en la Junta de Gobierno de la ANR, de la cual es presidente desde enero de 2023.

En su alocución, el exjefe de Estado habló del trabajo de acción social de la agrupación: “Seguimos sosteniendo campañas solidarias, apoyando a familias en situaciones difíciles y extendiendo la mano fraterna, que siempre caracterizó al Partido Colorado”, dijo.

Puso énfasis en el trabajo en el área de salud. Mencionó que en su gestión la Secretaría de Salud, en su labor de promoción y prevención, “ha brindado atención médica a más de 8.017 pacientes tanto en los consultorios que se encuentran en la ANR como así también en jornadas que se realizan en seccionales”.

Cartes refirió que “actualmente en el Partido Colorado se ofrece servicio de lunes a viernes en diversas especialidades, como ginecología, obstetricia, nutrición, odontología, clínica médica, pediatría, traumatología, cardiología, ginecología, psicología, medicina familiar y fonoaudiología, además de estudios complementarios como electrocardiogramas y ecografías”.

También el jefe colorado informó que se “ha realizado la entrega de 200 sillas de ruedas a personas de escasos recursos en todo el país”.

“Así también en diferentes jornadas partidarias, en coordinación con la Comisión de Mujeres, hemos realizado la atención oftalmológica, con entrega de 5.236 anteojos a quienes realizaron su consulta. Así también se logró reacondicionar la residencia universitaria del Partido y nuevamente la habilitamos para todos aquellos colorados en el interior del país quienes necesitan seguir sus estudios universitarios”, expresó.

Realidad de los hospitales en el Gobierno de Santiago Peña

El relatorio se vanagloria del trabajo partidario en el área de la salud, que es obligación del Gobierno.

La realidad muestra que aunque hay dos nuevos hospitales (en Coronel Oviedo e Itapúa) y consultorios nocturnos, allí faltan insumos, medicamentos y profesionales.

Además hay centros asistenciales que se caen a pedazos como el hospital de Barrio Obrero y otros.

La doctora Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), había dicho que “la percepción de mejoras en salud se van a producir cuando la población sienta que su problema se resuelve en el momento en que llega a un hospital”.