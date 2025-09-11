Para Peña, la identidad del Partido Colorado es la identidad del Paraguay

Durante el acto por el 138 aniversario del Partido Colorado, realizado en el Parque Caballero, el presidente de la República, Santiago Peña, manifestó que no olvida su identidad colorada. Indicó que hombres y mujeres del partido han marcado la historia del país y ello se nota en la identidad del Paraguay.

“Estos 138 años de historia del Partido Colorado ha encontrado a hombres y mujeres que han marcado la historia del Paraguay. Y no hay ninguna duda que la identidad del Partido Colorado es la identidad del Paraguay", sostuvo Peña.

Luego añadió: “Si hay una virtud que le ha caracterizado a lo largo de todos estos años a los líderes que han estado al frente del partido es saber interpretar los momentos, el sentir popular, los anhelos y deseos de los paraguayos y las paraguayas".

“Hoy, el Partido Colorado trabajando mano a mano con el Gobierno y me siento tremendamente orgulloso de representar a todos los paraguayos, pero jamás olvidar, mi identidad colorada, mi nacimiento", apuntó.

En otro momento, Peña no perdió la oportunidad para felicitar al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, por la cantidad de nuevos afiliados.

Un partido de servicio

“Quisiéramos que no solo el Partido Colorado sea un partido que abre las puertas a todos los paraguayos. Un partido que capacita, que se preocupa por la salud, que se preocupa por la educación, que se preocupa por la generación de empleos, pero nosotros no podemos ser responsables por lo que hagan otros partidos políticos", expresó el presidente de la República.

Luego volvió a destacar la labor del presidente de la ANR, resaltando que está cuidando y fortaleciendo al Partido. “Es algo que perdurará en el tiempo”.

Por otra parte, dejó en claro que una vez que deje la presidencia, desea continuar con su servicio público desde la Asociación Nacional Republicana. “Un Partido Colorado que hoy abre las puertas para todos los colorados. Un Partido Colorado que abre las puertas para todos los paraguayos".

“Hoy es un día de celebración y que esta fecha sea la recordación de la enorme responsabilidad que tenemos como partido político para seguir siendo los grandes responsables de la construcción, el desarrollo y la consecución de las grandes aspiraciones, principalmente, de las personas más humildes", concluyó.

El actual presidente Santiago Peña Palacios primeramente fue miembro del Partido Liberal Radical Auténtico y se afilió al Partido Colorado en octubre de 2016 cuando era ministro de Hacienda. La determinación la tomó tras una convención colorada en la que el entonces presidente Horacio Cartes anunció que iba a coloradizar su gabinete.