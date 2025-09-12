Santiago Peña reitera apoyo al senador Hernán Rivas acusado por título “mau” de abogado

“Hernán Rivas es un compañero, es senador, es una persona que ha trabajado con nosotros desde el 2017 en mi primera candidatura. Acá lo que necesitamos es que la justicia haga su trabajo”, dijo el Presidente Santiago Peña.

El mandatario agregó que se están buscando sanciones políticas para Hernán Rivas (ANR-HC), pero que él prefiere esperar que la Justicia dirima si el título de abogado del senador es real o falso.

“Ustedes están buscando sanciones políticas sobre un proceso judicial. Acá la justicia tiene que dirimir si realmente su título es real o no es real. Dejemos que la justicia haga su trabajo”, insistió Peña.

Peña hizo estas declaraciones durante su visita a la Armada Nacional al ser consultado sobre el caso de Hernán Rivas a quien la Corte le suspendió la matrícula de abogado debido a su acusación por supuesto título falso.

“Claro, se le suspendió la matricula porque están investigando, mientras se investiga está suspendido. Entonces tenemos que esperar que termine la investigación y ya la justicia hará su trabajo”, dijo el presidente Peña.

El escándalo por el supuesto título falso del senador Rivas lleva más de dos años y el cartismo siguen respaldándolo. Incluso Peña, ante una consulta, indicó que no sentía “ni un poco de vergüenza” por el caso que salpica al senador Rivas.