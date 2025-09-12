Según su Declaración Jurada, Nenecho, que ni vivía en Asunción, salió “pobre” de la Municipalidad

El pasado miércoles 10 el cuestionado exintendente de Asunción y acusado penalmente por el caso “detergentes de oro”, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) presentó su última -y llamativa- declaración jurada, luego de verse forzado a renunciar antes de ser “rajado” tras un fulminante informe de intervención encabezado por Carlos Pereira, que constató el despilfarro de G. 512.000 millones de bonos de la comuna durante su gestión.

Entre los datos más llamativos del documento destaca un supuesto “austero” crecimiento patrimonial, habiendo declarado en noviembre de 2021 (tras asumir la intendencia) un patrimonio neto de G. 118.000.000, el cual ahora ascendió a G. 259.370.871.

Esto implica un incremento apenas de G. 141.370.871 en poco menos de 4 años de gestión, lo cual es difícil de creer por el nivel de vida que demuestra junto a su esposa, la senadora cartista Lizarella Valiente.

Otro dato hasta jocoso es que el intendente de Asunción, según sus propias declaraciones juradas no vivía en la ciudad que supuestamente gestiona, malamente por cierto, según el resultado de la intervención.

El único inmueble reportado ante Contraloría por el exjefe comunal es uno ubicado en Capiatá, que desde 2021 pasó de ser un “Negocio”, a un patio baldío (sin construcción) en 2025, aunque no varió su valor declarado de G. 50.000.000.

Si bien con Lizarella y “Nenecho” están casados con separación de bienes, la legisladora también reportó en su última declaración rectificativa de julio del año pasado un único inmueble, la residencia de ambos ubicada en Lambaré, con valor declarado de G. 860.000.000.

Según Nenecho, durante su gestión también se despojó de un automóvil Kia Picanto, valorado en G. 60.000.000 y mantuvo otros dos vehículos ya reportados en 2021 al asumir: un Kia Rio (2016) valuado en G. 80.000.000 y un Kia Sportage (2018) cotizado en G. 120.000.000.

Las cuentas bancarias declaradas por Nenecho

Algo que llamaba la atención en 2021 y que al menos trató de disimular ahora es su última DJ es lo referente a sus cuentas bancarias.

Al asumir no reportó ninguna cuenta bancaria ni dinero en efectivo, lo cual era imposible para alguien que al menos debía cobrar su salario como intendente (y antes como concejal) mediante una cuenta bancaria.

Ahora reporta dos cuentas bancarias, una en Itaú con G. 2.000.105 depositados y otra en Banco Continental con G. 18.974.966.

El ínfimo aumento patrimonial resulta poco creíble, más aún porque Nenecho está acusado penalmente por un presunto perjuicio de G. 1.808 millones al municipio por el caso “detergentes de oro”.

Eso sin contar las sendas presuntas irregularidades reportadas en la intervención, donde se registraron millonarios pagos mediante la “Caja Chica”, elevadas compras a empresas fantasmas y pagos de salarios con dinero de bonos.