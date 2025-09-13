Convocan al “Tañarandy de Yaminal” tras escándalo por filtración de audios

“Invitación al Tañarandy de Yaminal”, reza el afiche en el que ciudadanos autoconvocados invitan al público en general para organizar y participar de un evento con el que buscan satirizar a la senadora tránsfuga Norma Aquino, más conocida como “Yamy Nal”.

La legisladora - que ingresó por el Partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas y apenas asumió se pasó a Honor Colorado - es mencionada como protagonista de audios que se dieron a conocer en los que se negocian cargos de Itaipú, alquiler de vehículos de Itaipú, la repartija entre senadores cartistas de una donación de Taiwán de US$ 8 millones y que su voto, junto al de Javier “Chaqueñito” Vera (el que presuntamente sería el otro protagonista) valen US$ 20.000.

“Yo ahora me planté, porque no puede ser que no cobremos nuestro tañarandy, y ahí me pusieron, le reenvié también, ‘Ya estoy con esa’, ya me van a dar una solución, porque tienen miedo de que yo me queje pues, y en el pleno lo que tienen miedo es que yo diga. Y viste que Bachi tomó en doble sentido que yo dije lo de la plata de Taiwán, entendés. O sea, no sé cuántos millones de dólares donó Taiwán y eso ko ni mil millones de dólares no va a salir, a dar (sic)”, se escucha decir en uno de los audios a quién sería la senadora.

La convocatoria para el Tañarandy es para mañana, a las 18:00, en el Centro Municipal N° 1 Itá Ybate, Barrio Obrero, Asunción. Invitan a formar parte, ya que necesitan estacioneros, coros y estatuas vivientes “¡Para darle el Tañarandy que la senadora se merece!“, reza el afiche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Yamy Nal” amenaza con pedidos de pérdida de investidura y “casería” de brujas en el Senado

Pérdida de investidura y denuncia penal

Mientras algunos de los legisladores cartistas a los que hace alusión el supuesto audio - entre ellos Lizzarella Valiente y Silvio “Beto” Ovelar - han exigido a la senadora Aquino que se rectifique en sus dichos, el bloque opositor en el Senado analiza presentar una denuncia penal y lanzar un proceso de pérdida de investidura contra los parlamentarios cartistas. Incluso, la bancada democrática anunció que se llamaron a una reunión permanente hasta presentar el pedido de pérdida de investidura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su mensaje en la red social X (ex Twitter), la senadora Aquino dijo que “si fuere necesario, presentaré yo misma otros pedidos de pérdidas de investidura” y agregó que la situación “antes de convertirse en justicia será y se convertirá en una auténtica casería de brujas (sic)”.