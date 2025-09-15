“Nadie tiene miedo” a Chaqueñito y Yamy Nal, asegura senador Zacarías

Ante las advertencias de una eventual pérdida de investidura por sus audios filtrados, la senadora Norma “Yamy Nal” Aquino, advirtió con revelar casos peores. El senador cartista Javier Zacarías Irún respondió que nadie teme destituirla y recalcó que van a tomar una decisión en bancada.

“Yo creo que es muy grave el audio en sí. Creo que es lamentable lo que está ocurriendo y creo que merece un estudio exhaustivo y por sobre todas las cosas, una sanción. Vamos a estudiar la sanción que creamos conveniente”, declaró.

Destacó que conversó con sus colegas durante el fin de semana y “nadie tiene miedo absolutamente a nada”.

Solo dicen que es “calidad”, alega Zacarías Irún

Por otra parte, en uno de los audios filtrados que pertenecerían a una conversación entre Norma Aquino y Javier Vera se escucha la manera en la que habrían hecho ”pedidos" a los hermanos Justo y Javier Zacarías Irún, puntualmente para obtener beneficios de la Itaipú Binacional.

Al respecto, el senador Zacarías Irún aseguró que “gracias a Dios” no hay nada en su contra.

“A mí me nombra, pero gracias a Dios, dice que soy calidad, ¿verdad? No dice que yo hice algo, le pedí, me pidieron... No dice tampoco que tramité nada. Simplemente, dice que soy calidad, o sea, absolutamente nada más", manifestó.

Con respecto a pedidos de alquiler de vehículos con fondos de la Itaipú, dijo que se debe investigar, pero que él hizo las consultas y actualmente la entidad binacional ya no paga mensualmente por renta de automóviles.

“En mi caso particular no dice absolutamente nada. No dice que yo tramité, que me pidieron, que me hablaron, que de hecho, nunca me pidieron”, recalcó para ABC TV. El senador aseguró que apenas “el saludo” cruzó en la sala de sesiones con ambos legisladores y nunca conversaron por teléfono.

“En mi caso particular, absolutamente nada que esconder”, insistió.

Descartó, sin embargo, que la conversación haya sido creada con inteligencia artificial, como quisieron instalar en principio. “Para mí es una conversación real. No podemos ser estúpidos”, declaró.

Finalmente, el parlamentario señaló que no se puede minimizar una conversación que revele intentos de negociados.

“Creo que la ciudadanía se merece respeto, se merece una explicación. Yo creo que aquí hay que dejar las cosas bien claras, para que no haya dudas absolutamente de nada”, sentenció.