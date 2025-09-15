Temen que Fiscalía y HC dejen en el “opareí” caso audios de Yamy Nal y Chaqueñito

La senadora Celeste Amarilla confirmó que presentarán una denuncia penal por los audios contra personas innominadas. Por otra parte, informó que el proyecto de pérdida de investidura contra Norma Aquino (Yamy Nal) y Javier Vera (Chaqueñito) ya está listo.

Además, expondrán las dudas que tienen sobre el agente fiscal Luis Piñánez, designado a llevar adelante la causa contra los senadores mencionados.

“Vamos a pedir de hablar con Emiliano Rolón (Fiscal General del Estado), vamos a hacer entrega de nuestra denuncia penal, y vamos a decirle las dudas que tenemos de Piñánez. Vamos a pedirle a Rolón que cambie el fiscal”, señaló la legisladora.

Ante la consulta sobre cuáles son las dudas que tienen con el agente fiscal, la indicó: “Piñánez, por lo que sabemos, duerme los casos siempre. Si es de confianza de Rolón, perfecto, pero le vamos a advertir que tenemos miedo que esto quede en un oparei”.

Luego recordó que en los audios se hace mención también a otras figuras de la política, pero remarcó que ellos no denuncian a personas.

Lea más: Audios filtrados: Fiscalía abre causa penal contra “Yamy Nal” y “Chaqueñito”

“Nosotros no denunciamos ni a Norma Aquino, ni a Vera, ni a Zenaida en particular. Es noticia criminal. De que hay posibles hechos punibles y el pedido a la Fiscalía que investigue”, manifestó Amarilla.

Van a destapar su podredumbre

En otro momento, Celeste Amarilla confirmó: “Tenemos un pedido de pérdida de investidura para Norma Aquino y Javier Vera, para el cual necesitamos 11 firmas. Nosotros vamos a firmar y luego eso va a quedar en Secretaría, a disposición de los demás senadores”.

Frente a la pregunta de si el cartismo no hace nada es porque tiene miedo de que Norma Aquino destape más cosas, fue muy directa. “¿Y qué es lo que va a destapar? Su misma podredumbre. Yo creo que ellos actúan con espíritu de cuerpo, siempre sea quien sea. Desde Incitatus hasta Norma Aquino. Yo creo que es la mala costumbre de defenderse entre ellos nomás".

“Esa denuncia de los 8 millones de dólares, es una denuncia, no digo lo irresponsable, pero sí que es producto de la ignorancia de quienes lo hacen. No es fácil repartir 7 millones de dólares y gastar uno”, sostuvo.

Lea más: “Yamy Nal” amenaza con pedidos de pérdida de investidura y “casería” de brujas en el Senado

Ahora, sobre los vehículos planilleros, apuntó que eso va a tocar explicar a Justo Zacarías si hay tres vehículos o dos vehículos de Chaqueñito.

“Esto es gravísimo. Hay extorsión, hay soborno, hay cohecho pasivo, hay cohecho activo. Nuestro temor es que quede en el oparei, como en el caso de Noelia Cabrera. Que le den una sanción de 60 días y que es lo que creo que pretenden”, finalizó.