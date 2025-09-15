Siguen buscando votos para solicitud de pérdida de investidura de Yamy Nal y Chaqueñito

Tras el escándalo de los audios filtrados en los que se develan coimas y repartija de dinero y cargos en la Cámara de Senadores, que involucra a los parlamentarios Norma Aquino alias Yamy Nal y al senador Javier Chaqueñito Vera, el Bloque Democrático inició una serie de reuniones con intención de juntar los votos para una pérdida de investidura de los mencionados.

El senador Rafael Filizzola, manifestó que aún faltan cuatro votos para alcanzar los once necesarios, y que entre ellos, se encuentran los de dos cartistas: los parlamentarios “Nano” Galaverna y Silvio “Beto” Ovelar.

Indicó además, que los senadores de Honor Colorado fueron informados que este lunes se presentó una denuncia penal en contra de los mencionados parlamentarios, en relación a los audios filtrados donde habla del eventual “mercadeo de votos”.

“También informamos que algunos integrantes de la Bancada Democrática hemos elaborado una denuncia, a los efectos de pérdida de investidura y que está a disposición de la firma de los colegas que quieran hacerlo”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que si alcanzan el número de firmantes que requiere el reglamento, se presentará ante el pleno de la Cámara Alta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Las causales que exponen opositores para expulsar a Yamy Nal y a Chaqueñito del Senado

“Tenemos el documento, ya elaborado, donde se solicita la pérdida de investidura, con todo el rigor necesario”, señaló.

Reiteró que la Bancada de Honor Colorado analiza el tema y algunos de sus integrantes estarían dispuestos a firmar la solicitud de pérdida de investidura.

“Lo que sí es seguro, es que ya hay una causa penal abierta y ellos son conscientes de que debe haber una consecuencia”, expresó.

También manifestó que el análisis se centra, exclusivamente, en los audios filtrados, en base del cual se realizó la denuncia penal.