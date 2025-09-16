Yamy Nal denuncia a la Policía filtración de sus audios con Chaqueñito

Ante la Comisaría 2ª de Asunción, la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, presentó una denuncia por “lesión de derecho a la comunicación y a la imagen y otros”, tras la viralización de conversaciones privadas que la involucran junto al legislador Javier “Chaqueñito” Vera.

Según la denuncia, Aquino declaró que desde el 11 de septiembre comenzaron a circular en redes sociales audios de conversaciones privadas, que posteriormente fueron reproducidos por medios de comunicación y utilizados como “presión y coacción” en el marco del proceso de pérdida de investidura que fue anunciado en su contra en el Senado.

Contenido de la denuncia

La legisladora afirmó que las grabaciones fueron “obtenidas de forma fraudulenta e ilegal”, con fines de extorsión y manipulación política.

En su declaración, responsabilizó a sectores contrarios a su partido por la difusión masiva del material y señaló que la situación generó un ambiente de persecución mediática y personal en su contra.

Aquino enfatizó que teme por su integridad física, su vida y la seguridad de su familia, debido a las repercusiones públicas que tuvieron los audios.

“Debido a los mismos audios, en la fecha mencionada estoy siendo víctima de todo tipo de persecución hacia mi persona, ya sea por los medios de comunicación masivamente, como también por personas inescrupulosas vinculadas a un sector contrario al partido al que pertenezco”, señala la denuncia.

Honor Colorado impulsa pérdida de investidura

La denuncia se presentó el mismo día en que desde su exbancada de Honor Colorado se anunció que impulsarán su pérdida de investidura, en una sesión extraordinaria fijada para las 14:00 de hoy, tras la publicación de los audios.

En las grabaciones, Aquino aparece conversando con el senador Chaqueñito Vera sobre supuesta distribución de dinero público y cobro por votos dentro del Congreso.