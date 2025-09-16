Oposición denuncia que HC busca “intercambiar” expulsión de “Yamy Nal” con la de tres opositores

El movimiento Honor Colorado anunció que impulsará la pérdida de investidura de la senadora cartista Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, tras la filtración de audios donde la legisladora habla de presunta repartija y pagos por votos junto con su colega Javier “Chaqueñito” Vera, quien enfrentaría una suspensión sin goce de sueldo por 60 días.

La diputada opositora Johanna Ortega denunció que el cartismo busca utilizar la expulsión de Yamy Nal como ficha de negociación para también remover a senadores de la oposición.

“Creo que es porque están tramando también hacer un intercambio con otros opositores y porque algún cálculo tienen sobre esto”, dijo.

Apoyo a los posibles senadores afectados

Comentó que están abordando esta perspectiva dentro de la oposición a fin de brindar su apoyo a los posibles senadores afectados.

“Para ellos (cartismo) es todo una cuestión de transacción, de intercambio y de cómo pueden ganar más votos para esta aplanadora del mal que solamente censura y nos está llevando a un estado completamente autoritario”, señaló.

Senadores opositores bajo amenaza

Ortega confirmó que en la lista de posibles expulsiones figuran tres opositores: Celeste Amarilla (PLRA), Salyn Buzarquis (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

“Esa es la información que recibimos, justamente por eso estamos hablando entre los diputados de la oposición que nos retiramos de la sala para ir también al Senado a ver cuál es la situación en ese momento y poder trasladar nuestro apoyo a la oposición en el Senado”, insistió.

Según Ortega, la estrategia oficialista busca sostener su mayoría y silenciar la oposición en el Senado, así como en la Cámara Baja.

“Mientras que acá censuran, cortan micrófonos, no permiten el debate ni la crítica, en la otra Cámara están intentando intercambiar unas pérdidas de investidura por otras; incluso, sin argumentos, porque finalmente lo que quieren es sostener esa mayoría que les permite seguir teniendo este tipo de conducta política”, sostuvo.

Denuncia censura en Cámara Baja

Por otra parte, la diputada denunció que el cartismo en la Cámara Baja “censuró” hoy a los opositores para que no puedan hablar sobre denuncias de corrupción, como los audios de “Yamy Nal” y el escándalo #LosSobresDelPoder que involucra al presidente Santiago Peña.

“¿Qué más podemos esperar? Si en nada más y nada menos que en Mburuvicha Róga hay sobres con fajo de dinero de un origen desconocido, por decirlo de forma elegante”, expresó.