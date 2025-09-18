El cartista Latorre apaña la censura permitiendo patoteadas

Ayer se desató una fuerte discusión en la reunión de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el cartista Raúl Latorre, luego del reclamo de los opositores, quienes pidieron un mínimo de respeto y que se les permita al menos ejercer su función básica: parlamentar (hablar) en las sesiones.

Ante el reclamo de los opositores, el cartista Latorre empezó queriendo justificar, diciendo que no estuvo presente en la sesión del martes pasado, pero que entiende que se utilizó un recurso reglamentario como es una moción de “cierre de debate”.

Sin embargo, se le recordó que más allá de las formas, lo que se cuestiona es que no se permita debatir, pero sobre todo que, por lo general, no recurren al reglamento para censurar, sino para insultar y agredir a opositores, cortándoles el uso de palabra.

No quisieron hablar de los sobres de poder

El hecho de que cartistas hayan cercenado el debate en la pasada sesión del martes 16 para evitar que opositores hablasen del caso que salpica al presidente de la República, Santiago Peña, denominado: “Los sobres del poder”, es apenas el último episodio de una serie de actitudes autoritarias y de censura, que por lo general se dan mediante la patoteada, es decir, interrumpir a los opositores en el uso de palabra mediante gritos, insultos, gestos y amedrentamientos.

“De hecho que estamos en el espíritu (de corregir) y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Lo conversamos una vez: en un país desarrollado, en Asia, un diputado robaba las leyes, en uno europeo ponían fuegos artificiales en el Congreso, en otros llegaban a los puños. Es un lugar donde existen ‘pasiones’. Yo asumo que hay cuestiones que se tienen que mejorar y vamos a trabajar en ese sentido”, se justificó.

Dicha respuesta fue solo un discurso, ya que su permisividad con los cartistas es la que azuza este tipo de actitudes, ya que reglamentariamente tiene las herramientas para actuar, como ser el “llamado al orden” o inclusos las suspensiones, pero no las aplica.

De hecho, sesión tras sesión son casi los mismos personajes los que incidentan, entre ellos el cartista Yamil Esgaib, el aliado cartista Jatar Fernández (ex-Cruzada Nacional), con apoyo de la bancada cartista.