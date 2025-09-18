Para abogado, sorprende que Peña hasta hoy no negara caso de sobres con miles de dólares en su casa

El abogado Felino Amarilla fue consultado sobre Los Sobres del Poder y todo lo que surge en torno al caso, muy delicado, que afecta al presidente de la República, Santiago Peña.

“Acá lo llamativo es que el Presidente de la República no haya articulado los medios legales para salvaguardar su honor y su reputación”, comenzó señalando el letrado.

Seguido profundizó el hecho: “Tenemos una persona, personal de confianza del Presidente, en la residencia presidencial, que adjudica haber devuelto al Presidente doscientos mil dólares encontrados y que el Presidente de la República le agradeció el gesto. Luego sucede el faltante de otro dinero, siempre siguiendo la denuncia de la señora Candado y que ellos fueron sometidos a polígrafo”.

“Ahí ya tenemos un hecho ilegal. Y en segundo lugar, el Presidente, según la señora Candado, le dice que no puede seguir en sus funciones por la pérdida de confianza y le pide que le devuelva el dinero”.

En otro momento mencionó la respuesta de Peña frente a la denuncia: “Ante todas estas declaraciones de la señora Candado, la única respuesta es un tweet del Presidente diciendo que lamentaba mucho lo ocurrido pese a haberle hecho toda la ayuda posible para que mejoren sus condiciones la familia Candado".

“De la acusación o de la denuncia formal, ni una palabra. Entonces, ¿quién es la persona que tiene que estar más interesada en que se sepa la verdad? Es el Presidente de la República", añadió el abogado.

Luego dejó un interrogante: ¿Por qué el señor Presidente de la República no le demanda a la señora Candado o no les demanda a los medios de prensa que publicaron una información falsa? Porque si el Presidente no hace eso, quiere decir que la información es verdadera".

“Y si la información es verdadera, ¿cómo explicamos la existencia de dinero en efectivo en sobres abandonados en zonas públicas y privadas de la residencia presidencial? Y luego hay hechos secundarios con los cuales un investigador puede construir una historia posible", sostuvo.

Amarilla remarcó que le sorprende cómo la gente no se da cuenta de lo grave que es esta situación.

“Ante esta situación tienen que intervenir los poderes del Estado. Tiene que intervenir el fiscal general del Estado para deslindar responsabilidades. O el Presidente fue difamado y calumniado por la señora Candado, o el Presidente es corrupto. Esa es la disyuntiva”, finalizó.