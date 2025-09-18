Paraguay Pyahurã marchó contra la corrupción y exigió castigo a “los ladrones del poder”

Este jueves, un grupo de ciudadanos y dirigentes del Partido Paraguay Pyahurã (PPP) marcharon en el microcentro de Asunción bajo la consigna “contra los ladrones, fuera los corruptos”. La concentración partió de la Plaza Uruguaya y llegó hasta el Panteón de los Héroes. Los manifestantes alzaron sus carteles contra la impunidad y la corrupción, además de banderas paraguayas.

Durante la movilización, Ermo Rodríguez, líder del PPP, recordó la expulsión de la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, y denunció la vigencia de una estructura corrupta en el Parlamento.

“Allí está la corrupción, allí está la sinvergüencería. Ese audio que salió evidenció lo que siempre sospechamos, y el fiscal general se hace de la vista gorda”, señaló.

Rodríguez exigió castigo para los responsables y llamó a la ciudadanía a organizarse. “La gente en la calle es poder político. Hace falta que nos sentemos en una mesa grande y conversemos cómo vamos a cambiar este sistema”, expresó.

Protesta por el escándalo de los “sobres del poder”

El dirigente también se refirió a la investigación conocida como “Los sobres del poder”, que involucra directamente al presidente Santiago Peña, y la supuesta desaparición de un paquete con presuntos miles de dólares en Mburuvicha Róga. “Es llamativo que circule así un sobre con mil quinientos millones de guaraníes. Todo lo sospechado cada vez más queda en evidencia”, afirmó.

Rodríguez criticó la actitud del presidente Santiago Peña, a quien acusó de mirar hacia otro lado frente a graves denuncias. “No enfrenta las acusaciones, no da respuestas. ¿En manos de quién está nuestro país?”, se preguntó.