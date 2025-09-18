Sobres del Poder: Vaesken exige a Peña someterse a una investigación

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken calificó de “muy grave” la denuncia realizada por Luz Candado, exempleada de la residencia presidencial, quien aseguró haber encontrado sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga. Según el testimonio, tras el hallazgo habría sido despedida por el presidente Santiago Peña, quien la acusó de un presunto hurto.

Fiscalía debe investigar

El legislador opositor sostuvo que el Ministerio Público debe abrir una investigación tanto sobre el supuesto dinero hallado como sobre la reacción del mandatario, a quien responsabilizó de abuso de poder.

“El presidente tiene que someterse a una investigación y ponerse a disposición de la Fiscalía. Hoy es sospechado de abuso de poder y cometió terrorismo de Estado mínimamente, al utilizar a las fuerzas militares para someter a un polígrafo extrajudicial a esta señora”, afirmó Vaesken.

El diputado aseguró que el relato de Candado genera sospechas sobre posibles hechos de sobornos, coimas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que deben ser esclarecidos.

Asimismo, cuestionó la falta de respuesta institucional del Ejecutivo y pidió protección para la denunciante:

“No puede hacer un tuit y dejar como si nada pasó. Debe instruir al ministro del Interior y a la Policía para custodiar a esta valiente mujer que se animó a denunciar la corrupción”.

Juicio Político

En otro momento, Vaesken consideró que la situación refleja un “mal desempeño en las funciones” del jefe de Estado. No obstante, reconoció que la oposición no cuenta con la fuerza política suficiente para promover un eventual juicio político, contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional.