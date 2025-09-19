Para Lizarella, denuncia de la familia solo busca perjudicar al presidente Peña

La senadora Lizarella Valiente brindo su punto de vista sobre el caso de Los Sobres del Poder, el cual afecta al presidente de la República, Santiago Peña, minimizando la denuncia de la familia despedida de Mburuvicha Róga.

La misma dejo a entender que todo esto se gestó para perjudicar al mandatario, ya que se nota que la señora Luz Candado no salió en buenos términos.

“Yo vi la foto de un sobre de papel madera, pero no sé qué tenía el sobre. Existe una realidad, y yo no quiero enfrentarme a la prensa, pero a veces, por una cuestión de vender la noticia, ponemos presuntamente. Presuntamente, tenía dinero, presuntamente se robó o presuntamente se hizo algo”, señaló la legisladora.

A renglón seguido expresó que no puede hacer un juicio de valor si es que no sabe con la verdad de que había o no dinero en el sobre.

“Si la persona, eventualmente hizo la denuncia, la premisa es que lo hizo con el afán de perjudicar, por decir así. Si alguien te denuncia, pues es por algo. Por buscar justicia o porque algo pasó. Entonces, no va a contar luego nada lindo del señor presidente”, argumentó Lizarella.

Ante la consulta de que si desde su punto de vista, lo que busca esta familia es perjudicar al presidente, expresó: “No sé si perjudicar, pero evidentemente no salió en las mejores condiciones de su casa (de Mburuvicha Róga)”.

Buscar la veracidad de los hechos

En otro momento, la senadora ejemplificó la situación con un ejemplo particular, dejando en claro que prefiere pelearse con su esposo antes que con la señora que trabaja en su casa.

“¿Por qué? Porque es una persona extraña a la que se le da la confianza como para que forme parte de la familia. Entonces, son personas que saben muchas cosas íntimas de la familia y entonces se debe fortalecer la relación para generar ciertos códigos", profundizó.

Volviendo al caso de Los Sobres del Poder, Lizzarela sostuvo que habría que ver la veracidad de todo lo que la señora está contando, porque “todo está bajo la tela del cuestionamiento de la duda”.

Cuando fue consultada sobre por qué cree que el presidente no salió a desmentir esto, en el caso de que no sea cierto, indicó: “Considero que el presidente maneja sus tiempos y si él siente la necesidad de hacerlo lo va a hacer. Esa es una pregunta que se le tendría que hacer al señor presidente. Particularmente no puedo dar una opinión porque no sé cuál es la verdad.

“Insisto que la relación no terminó bien. La señora no salió en buenos términos y habría que analizar todas las aristas”, finalizó.