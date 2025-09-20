PDP se pronuncia ante ataques y amenazas a periodistas

La exsenadora Desirée Masi compartió el pronunciamiento del PDP ante los ataques a balazos que se registraron en las viviendas de los periodistas Carlos Benítez y Fabián Costa, ambos en Lambaré, al igual que por las amenazas y hostigamiento hacia el comunicador Aníbal Gómez en Pedro Juan Caballero.

Además de expresar su repudio a los atentados, el partido opositor también exige la “protección inmediata” de los afectados al igual que una investigación “serie y diligente”.

Asimismo, esperan que se pueda identificar a los responsables y que estos sean sometidos de inmediato a procesos judiciales para ser sancionados “de manera ejemplar”.

“Los atentados o amenazas a periodistas, además de poner en riesgo sus vidas e integridad y a sus familias, tienen como objetivo un claro mensaje: acallar denuncias y debilitar o coaccionar la libertad de prensa y expresión que constituyen pilares fundamentales del Estado de derecho“, menciona el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Atrapan a supuestos maleantes e indagan conexión con ataque a periodista

Ataques contra periodistas reavivan reclamo por una ley de protección

Los atentados registrados contra los periodistas Carlos Benítez y Fabián Costa exponen la vulnerabilidad del gremio y la necesidad urgente de que el país cuente con un marco legal de protección, según remarcaron desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) esta mañana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trabajadores también recordaron que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Gobierno a adoptar una ley al respecto y un proyecto que sigue sin tratarse en el Senado.

Lea más: Reiterados ataques contra periodistas reavivan reclamo por una ley de protección