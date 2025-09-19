Periodista asegura en “90%” que ataque provino de la mafia de los pagarés

Entre las 19:30 y las 21:30, personas aún no identificadas atacaron con dos disparos contra la residencia del periodista Carlos Benítez, situada en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otra, traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blindex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Para el comunicador, el ataque surge como represalia por publicaciones sobre la "mafia de los pagarés”.

En el lapso señalado, Benítez estuvo fuera de su domicilio en razón de que tiene un programa en una emisora local. Sin embargo, al volver solo notó, varias astillas de madera esparcidas en el suelo de su sala y un vidrio quebrado. Esto le hizo presumir que irrumpieron en su casa para robar, pero todo estaba en su lugar.

Luego de verificar sus pertenencias observó que la puerta principal tenía un orificio de entrad y salida. Benítez tomo fotografías con celular de todo lo que halló y se las envió a su hermano, también abogado, que alrededor de las 22:00 se constituyó con agentes policiales en el lugar.

La fiscala de Lambaré, Verónica Mayor, también llegó a la escena y confirmó que los impactos fueron de proyectil de arma de fuego. Ayer, el periodista brindó declaración testifical ante la representante del Ministerio Público como parte de las diligencias investigativas.

Ataque provino del esquema de la “mafia de los pagarés”, asegura

Ante la consulta de quién podría estar detrás del amedrentamiento, Carlos Benítez expresó “estoy en un 90 por ciento seguro, quizás más en un porcentaje más elevado, que esto vendría del lado del esquema criminal de la ‘mafia de los pagarés’, porque ese sector es el que nos ataca, el que hace ofrecimientos, y busca que paren las publicaciones”.

Cabe señalar que, Benítez está al frente del medio digital “El Observador”, a través del cual se publican informaciones del ámbito judicial, y últimamente denuncias, investigaciones y el proceso fiscal, relacionado al esquema de estafa denominado “mafia de los pagarés”, en el que se vieron involucrados jueces de paz, ujieres, abogados y casas comerciales.

En otro momento, cuando fue consultado sobre si recibió amenazas previamente, Benítez refirió que “venía recibiendo y también gente de mi equipo, mensajes de ataques de tinte personal, a través de perfiles falsos. Después los mismos se fueron transformando en algunos mensajes subidos de tono”.

Todo eso ocurrió mientras su casa estaba en refacción y se instalaba mientras en hoteles. En este contexto recordó que, durante uno de los mensajes que recibió decía: “si no quería andar de hotel en hotel, ellos tenían un lugar más seguro para mi”. Agregó, “esto evidenció que tenían conocimiento de mi movimiento, por eso me preocupó ese mensaje” y comunicó a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía.

Diligencias investigativas

En otro momento Carlos Benítez manifestó que luego de lo ocurrido, la fiscala Verónica Mayor, dispuso la custodia policial del domicilio de la víctima. Además, entre otras diligencias, la agente solicitó varios informes cuyos resultados aguardará para activar el protocolo de seguridad para periodistas.

En cuanto a imágenes de seguridad, Benítez dijo que no cuenta con sistema de cámaras de circuito cerrado en su domicilio, sin embargo, uno de sus vecinos que sí cuenta con cámaras de seguridad la informó que le podrá proveer de las filmaciones.