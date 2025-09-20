Sobres del poder: “Un bochorno más” de Peña, según presidente del PLRA

Por el caso de los sobres del poder, Luz Maribel Candado Romero relató su vivencia en Mburuvicha Róga luego de ser despedida tras ser acusada por el presidente Santiago Peña por supuesto robo de dinero. Candado recordó que antes de ser sometida ella y toda su familia al polígrafo se habría encontrado dinero en efectivo en área del quincho de la residencia presidencial.

Al respecto, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, aseguró que este escándalo “es un bochorno más” de la gestión de Peña como mandatario y este se suma a un largo listado de varios cuestionamientos hacia su figura incluso desde antes de asumir su cargo.

“Un bochorno más de los tantos que ya tuvo el presidente de la República; utilizar avionetas de proveedores del Estado, adjudicado con los pupitres más caros del mundo o desde los momentos de campaña antes de las elecciones. Los escándalos, un terreno dudoso en San Bernardino... lamentable la actuación del presidente”, comentó.

Asimismo, apuntó que “es la primera vez en la historia de nuestro país que un presidente no decide absolutamente nada”, ya que a su criterio, “absolutamente nada decide el presidente de la República”.

PLRA apoyará a Mujica en CDE

Por otra parte, Fleitas confirmó que el PLRA apoyará la candidatura de Daniel Mujica a la intendencia de Ciudad del Este, ya que esta fue una decisión dentro del comité local.

“Hoy tenemos que ser lo suficientemente criteriosos, el partido no tiene la fuerza electoral en ese distrito y ha aparecido un líder; un movimiento que ha conseguido que gran parte acompañe los proyectos electorales. Hay que mantener la intendencia en manos de la oposición”, mencionó y también lamentó que varios referentes liberales están “sometidos al cartismo”.

