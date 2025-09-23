Diputado Rodrigo Gamarra muestra sus “títulos” en redes sociales

En un cruce con la senadora Esperanza Martínez, el diputado colorado cartista Rodrigo Gamarra presumió que terminó tres carreras, 10 postgrados y un máster. Tras las publicaciones de ABC Color, que demuestran que no hay registros oficiales de ningún título a su nombre, el parlamentario subió a sus redes unas fotografías para evidenciar sus estudios.

“Yo no tengo por qué rendirle cuentas a estos sicarios, BURROS y BACHILLERES de ABC —la voz de la disidencia incendiaria y LOS ANTIFA del país—. Pero como me divierte dejarlos en evidencia en sus propias mentiras, acá les va: para muestra basta un botón. ABC la gran universidad de la mentira, sigan calumniando qué es lo único que les queda, yo sigo estudiando, trabajando y legislando para la gente (sic)“, manifestó.

Gamarra adjuntó cuatro fotografías, recortadas y cuyos datos no se pueden corroborar. No se ven fechas, firmas ni detalles que permitan la revisión en los registros públicos.

Los cuatro “títulos” de Gamarra son los siguientes:

Contador - Auditor (Universidad Americana).

Licenciado en Ciencias Contables y Auditoría (Universidad Americana)

Auditor Interno ISO 9001:2000 (Giorgia Institute of Tecnology).

Political Management (The Graduate School of Political Management).

Lo llamativo es que dos de sus títulos son contables, uno es sería un curso y otro un diplomado. No adjuntó sus otros 10 postgrados que presumió en sus redes sociales.

Sin registros públicos

En el Registro público y oficial de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no aparece ninguno consignado al legislador.

Tampoco aparecen sus datos tanto en la base de datos de contadores públicos matriculados del Colegio de Contadores del Paraguay como en el del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

Algunos de los proyectos de Gamarra

Entre sus últimos proyectos, se encuentra un proyecto de ley que pretende “promover el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”.

También firmó el proyecto de ley que pretende establecer un “Día Nacional del Estudiante”.

También presentó un proyecto para crear el “sello de precio justo para productos de consumo masivo” y un “museo nacional de la Triple Alianza”, además de otras iniciativas más aprobadas por la aplanadora cartista.