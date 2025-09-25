Peña se reunió con el primer ministro de Israel en Nueva York

El presidente Santiago Peña y el primer ministro Benjamín Netanyahu dialogaron hoy sobre la necesidad de fortalecer los lazos bilaterales y potenciar la inversión en sectores estratégicos.

“Nos unen principios y valores comunes, y compartimos la voluntad de seguir avanzando en una relación positiva que promueva la cooperación, la inversión y la seguridad en beneficio de nuestras naciones”, expresó Peña en su cuenta de X tras la reunión.

Netanyahu, por su parte, agradeció al mandatario paraguayo por su apoyo firme a Israel.

Peña, un férreo defensor de Israel

La reunión se dio apenas un día después de la intervención de Peña en la Asamblea General de la ONU, donde expresó que Israel “tiene derecho a defenderse”.

En ese sentido, el primer ministro expresó su reconocimiento por la firme oposición de Paraguay al sesgo antiisraelí en las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales.