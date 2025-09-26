José Oviedo: “No tenemos democracia sana en Paraguay y el 4% de crecimiento no alcanza para estar mejor”

El senador José Oviedo, del movimiento Yo Creo, realizó un análisis crítico sobre la situación política y económica de Paraguay. Según el legislador, la frase de campaña del actual gobierno —“vamos a estar mejor”— contrasta con una realidad marcada por la falta de democracia efectiva, escándalos de corrupción y un modelo económico que no garantiza bienestar a la ciudadanía.