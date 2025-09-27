Cartistas presentan proyecto de ley para crear nueva universidad privada, pese a cuestionamientos

Según el proyecto de ley presentado por el senador Natalicio Chase y Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), la institución se basará en la experiencia del Instituto Técnico Superior Smartum (aprobado en 2023) y se enfocará en cinco áreas de formación “innovadoras”: mercado bursátil, contrataciones públicas, sistema tributario, inclusión financiera e inteligencia artificial.

Los promotores de la normativa aseguran en la exposición de motivos que estas carreras responden a demandas reales del mercado laboral y que el crecimiento bursátil del 32% en la Bolsa de Valores de Asunción en 2025 es prueba de la necesidad de profesionales especializados.

La sede será en Pilar, Ñeembucú, feudo político del vicepresidente Pedro Alliana, lo que la convertiría en la primera universidad privada con base en esa ciudad.

El debate sobre la Universidad Smartum no solo es académico, sino también político e institucional: Para el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), presidido por José Fernando Duarte Penayo, hijo del expresidente Nicanor Duarte Frutos, será un examen sobre su capacidad de evaluar rigurosamente proyectos educativos y no convertirse en una oficina de trámites burocráticos.

La Universidad Smartum promete carreras en áreas novedosas, pero su creación despierta más dudas que certezas. En un país saturado de universidades privadas cuestionadas, este proyecto podría ser un paso hacia la innovación… o un nuevo capítulo en la larga lista de universidades de garaje avaladas por intereses políticos.

