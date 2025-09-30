Tratarán polémica condecoración a forense Dr. Pablo Lemir

El punto se encuentra en primer punto del orden del día de la sesión de hoy de Diputados.

La cartista Cristina Villalba, alias “La Madrina del Norte”, es la proponente del reconocimiento, que, a primera vista, pareciera no ser controversial, pero sobre el cual otros diputados advirtieron podría generar un conflicto moral o de intereses.

En la sesión pasada, la cartista argumentó que la “trayectoria profesional, científica, académica y de servicio al Paraguay en materia de medicina legal lo convierte (a Pablo Lemir) en un digno merecedor de esta condecoración”.

Cristina Villalba intentó hacer aprobar su proyecto en la sesión pasada, pero se frenó por la oposición de los diputados Johanna Ortega (PPS) y Raúl Benítez (Independiente), quienes fundamentaron su rechazo, no como una cuestión personal a la figura del doctor Lemir, sino al gesto en sí.

Opositores ven un eventual conflicto de intereses o pedido de favores a cambio del premio, lo cual es complicado para quien sigue en ejercicio de sus funciones.