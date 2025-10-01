Senador defiende a la Policía y critica resolución que repudió la represión

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un documento que repudia la represión policial registrada el 28 de septiembre contra manifestantes de la generación Z. La votación sorprendió incluso a los propios cartistas, que admitieron haberse “dormido” en la sesión.

El senador colorado cartista Carlos Núñez Aguero salió al cruce de la resolución y defendió el trabajo de los agentes. “La Policía Nacional está para resguardar la manifestación pacífica y el orden público. En esta vuelta cumplió su rol porque había infiltrados que incitaban a la violencia. Querían sangre, y eso no corresponde”, afirmó.

Para Núñez, los diputados aprobaron el comunicado “sin saber lo que estaban votando” y adelantó que, según conversó con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, se analizará emitir otro pronunciamiento para “pedir disculpas al pueblo”.

Críticas a la oposición y respaldo a HC

El legislador cuestionó que la oposición apoyara la resolución y señaló que los manifestantes no respetaron a la Policía. “Somos un país soberano y democrático. Está bien manifestarse, pero no empujando ni incitando a la violencia. Los izquierdistas quieren destruir nuestra democracia; los cambios deben darse en las urnas”, expresó.

Asimismo, instó al presidente Santiago Peña a “pisar fuerte” y destacó que el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, debe dar “más fuerza” a su bancada para defender siempre la democracia.

Finalmente, Núñez apeló a la ciudadanía a mantener la paz y la tranquilidad. Reiteró que las elecciones son el espacio legítimo para decidir el rumbo del país.