“Nos durmieron” admite diputado cartista sobre repudio a la represión policial

El cartista Yamil Esgaib reconoció que durante la sesión de ayer ignoraron a los opositores y, por descuido, aprobaron una declaración de repudio a la represión policial en la marcha de la generación Z. Señaló que el documento se votó en medio de una desatención, mientras los legisladores oficialistas conversaban y restaban atención a las intervenciones de la oposición.

“Nos durmieron”, reconoció Esgaib. Señaló que solo se enteró de la aprobación cuando terminó la sesión y salió de la sala. “Yo me entero del comunicado después de que terminó la sesión. Se me pasó, no me di cuenta, salí, pero con lo que yo dije creo que estaba demostrado que no es el espíritu ni la decisión de nuestra bancada”, expresó.

Lea más: Atropellada por agentes Lince tras marcha Gen Z: “de protectores a sanguinarios”

El parlamentario pidió disculpas “al movimiento, al partido y a toda la ciudadanía” y sostuvo que Honor Colorado mantiene su respaldo a los agentes. “La Policía actuó correctamente y gracias a eso no pasó a mayores”, recalcó.

Cartismo ignora los debates de la oposición

El propio Esgaib reconoció que durante los debates él suele restar atención a los opositores de manera intencional, recorre los pasillos y conversa con sus correligionarios durante esas intervenciones, sin importar de qué tema se esté hablando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Yo, por ejemplo, me doy la vuelta, hablo con otros colegas cuando ellos hablan, como diciéndoles ‘no quiero escuchar pavadas’. Eso pasa en todos los parlamentos”, argumentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Otro bochorno de Yamil Esgaib en el Congreso

Esta práctica, según admitió, fue la causa de que la declaración se aprobara sin que los cartistas repararan en su contenido. El legislador agregó que la forma de actuar de la oposición suele ser “agresiva y con gritos”, lo que, a su criterio, genera un ambiente que desalienta la escucha, pese a que con frecuencia él es el señalado por gritar improperios o realizar gestos obscenos.

Preparan un comunicado

El diputado señaló que ya conversó con la Policía Nacional para pedir disculpas, pero que la bancada cartista está preparando un comunicado para revertir la resolución.

Esgaib insistió en que su sector pedirá también a la Fiscalía actuar contra los manifestantes detenidos. “No hay excusa para que se libere inmediatamente a estos vandálicos. Fue una vergüenza lo que pasó”, sentenció.

<br>