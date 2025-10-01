Tras “dormida” y posible “camita”, preparan reculada: cartistas analizan qué hacer con repudio a represión

Hoy en Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se debatió la aprobación de la Resolución Unicameral donde “se repudia la represión policial ejercida contra los ciudadanos manifestados el día domingo 28 de septiembre de 2025”, la cual los cartista -a través de uno de sus vicelíderes de bancada, el diputado Yamil Esgaib- alegaron que se aprobó porque se “durmieron” al momento del tratamiento.

“Nos durmieron”, reconoció Esgaib, ante lo cual, ahora lo que les queda es ver cómo recularán, puesto que la resolución está vigente y es legítima, pero cualquier planteamiento se realizará recién en la próxima sesión del martes 7.

Tras la reunión de mesa directiva, el vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) dijo que consideran dos alternativas para la reculada: 1) aprobar una nueva resolución que deje sin efecto la anterior, o 2) aprobar otra resolución que respalde a la Policía Nacional, pero “como institución”.

“Hay criterio dispar en relación a la resolución que sacó la Cámara de Diputados del día de ayer. No quiero hablar de arrepentimiento, sí, quiero hablar de que hubo algunas desprolijidades y algunas desatenciones en relación al espíritu de ese proyecto de resolución, porque da la impresión que la Cámara de Diputados le está dando la espalda a la institución que es la Policía Nacional y eso no puede ser“, afirmó Meza.

Comentó que de momento no se habló de dejar sin efecto la anterior resolución, sino que plantear una nueva a favor de la Policía, lo cual generaría contradicción, ya que implicará que seguirá vigente la resolución de repudio, pero también el respaldo a la vez.

“Seguramente vamos a trabajar sobre un proyecto de resolución donde respaldemos a la institución policial independientemente de los cuestionamientos que podamos tener en casos puntuales”, señaló.

Hay controversia sobre el procedimiento reglamentario en el caso de querer dejar sin efecto la resolución anterior, ya que se establece que para la “reconsideración” de una resolución se necesita mayoría de 2/3 (

¿Le “hicieron la camita” a Riera y el Comandante?

Si bien el diputado cartista Yamil Esgaib alegó que supuestamente la aprobación de la resolución fue porque los “durmieron” al estar desatentos, el diputado Hugo Meza dejó abierta la posibilidad de que en realidad le hayan “hecho la camita” tanto al ministro del Interior, Enrique Riera y el comandante de la Policía, Carlos Benítez.

“Nosotros seguimos teniendo serios cuestionamientos tanto al comandante de la Policía Nacional y al ministro del Interior que en estos casos, nos hubiese gustado tenerlos explicando y hablando con la ciudadanía y dando la cara por el presidente de la República", dijo Meza

De hecho, pese al apoyo coyuntural para tratar de defender al Gobierno de las denuncias fundadas de presuntos abuso de poder y presión autoritaria de la manifestación contra la corrupción, desde hace tiempo la relación entre Diputados con Riera y Benítez está lejos de ser buena.

De hecho, Meza tiroteó contra el Benítez diciendo que a la par que hubo “algunos malos procedimientos que se tiene que hacer cargo el comandante de la Policía Nacional”, además dijo que le hubiese “gustado que el Comandante deje por fin de ser oficinista y que esté en la calle con su tropa organizando y persuadiendo”.

No se salvó Riera, a quién Meza también le recriminó estar escondido desde el domingo, cuando se dio la manifestación y posterior represión.

“Estos son los momentos que el ministro político debe dar la cara a la ciudadanía, explicando el procedimiento o los procedimientos que le cupo actuar en este caso a la Policía Nacional que está a cargo de él", reclamó.