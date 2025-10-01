“Sobres del poder”: legisladores de la oposición presentarán denuncia ante Fiscalía

Los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega, Adrián “Billy” Vaesken y Leidy Galeano, junto a los senadores Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain, convocaron a una conferencia de prensa mañana, jueves, a las 09:00, en la sala de prensa de la Cámara Alta.

El motivo es “para informar acerca de una denuncia que presentarán ante el Ministerio Público” y según consultas de ABC Color, el tema sería referente al escándalo de “los sobres del poder”.

Más datos recién serían revelados mañana, pero en caso de que ese sea el tema, se convertiría en la segunda denuncia formal por el tema ante la Fiscalía.

El 25 de septiembre pasado, los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro presentaron ante el Ministerio Público su denuncia formal tras las afirmaciones de Luz Candado, una exempleada de Mburuvicha Róga, quien dijo haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas de la desaparición de dinero y también la existencia de sobres con miles de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Sobres del poder”: abogados presentan denuncia formal ante Fiscalía

Audios confirman “sobres” con plata en Mburuvicha Róga

Audios atribuidos a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos de Peña, confirman “sobres” e inclusive “bolsas” con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga. Según la exfuncionaria denunciante, la esposa del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, le daba las órdenes para la entrega de los “sobres con plata” en tiendas como para otros pagos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En algunas de las indicaciones que recibía también se oye que el dinero para los “sobres” tenía que ser entregado por el mandatario.

Lea más: Yolanda Paredes: “¿De dónde sale tanta plata en Mburuvicha Róga y en el ropero de Santiago Peña?”